„Ein schweres Auswärtsspiel“: Hainberg warnt vor 05 II

Die Rollen sind vor dem Duell am 21. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 klar verteilt: Der Tabellenzweite SC Hainberg (39 Punkte) trifft auswärts auf den Tabellenzwölften 1. SC Göttingen 05 II (18 Punkte). Doch von Überheblichkeit ist bei den Gästen nichts zu spüren.

Timm Wünsch warnt eindringlich: „Gegen Göttingen 05 erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel.“ Und liefert gleich die Begründung: „Die Kombi aus jungen Spielern und gutem Trainer steht in der Region seit Jahren für guten Fußball.“

Das Hinspiel spricht allerdings eine deutliche Sprache. Mit 5:1 setzte sich Hainberg durch – Mc Galty traf dreifach (18., 38., 42.), Ewert verkürzte zwischenzeitlich (43.), ehe Sylla (67.) und Klingebiel (88.) den Endstand herstellten.

Doch der aktuelle Eindruck ist differenzierter. Während der SC Hainberg zuletzt beim 1:1 gegen SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen nach frühem Rückstand durch Nickel (20.) schnell durch Munyurwa (25.) antwortete, musste 1. SC Göttingen 05 II Anfang März eine klare 0:3-Niederlage gegen SSV Nörten-Hardenberg hinnehmen – Hillemann (39.) und Wehr (64., 90.) trafen.

Für Timm Wünsch steht dennoch der eigene Anspruch im Mittelpunkt: „Wir wollen unseren Fußball auf die Platte bringen, aber das wird uns Göttingen 05 nicht einfach machen.“

Auch personell gibt es Herausforderungen: „Personell merkt man, dass wir in den Semesterferien sind.“

Unabhängig davon reist seine Mannschaft mit klarer Zielsetzung an: „Wir reisen hochmotiviert an und wollen zeigen, welchen Fußball wir spielen können.“

Trotz Tabellenunterschied und klarem Hinspielergebnis bleibt die Ausgangslage damit emotional aufgeladen und aus Sicht der Gäste alles andere als selbstverständlich.