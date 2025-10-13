Ein schwerer Acker, sechs Tore und jede Menge Einsatz

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Knieper mit seinem dritten Treffer, ehe Surwold durch Borgmann und Hoppe noch einmal kurz aufhorchen ließ. Doch Leschede blieb stabil und setzte in der Nachspielzeit durch Christian Räkers per Elfmeter den Schlusspunkt zum 6:3.

Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich in Surwold ein kampfbetontes Spiel, das Leschede am Ende verdient für sich entschied. Früh traf Marcel Paul zum 1:0, Michael Knieper legte gleich doppelt nach, und Johannes Duisen köpfte zwischendurch ebenfalls ein - 4:1 zur Pause, die Richtung war klar.

Am Ende standen drei Punkte, sechs Tore und ein zufriedener Trainer, auch ohne Glanz, aber mit reichlich Kampf, Cleverness und einem kleinen Lächeln im Matsch.

Ein grauer Sonntagnachmittag, leichter Regen und rund 150 Zuschauer, mehr braucht es nicht für ehrlichen Fußball in Bokeloh. Der SV Bokeloh empfing den SV Lengerich-Handrup und zeigte von Beginn an, wer hier das Spiel machen wollte.

Schon nach fünf Minuten rauschte ein Schlenzer von Niels Alsmeier knapp vorbei, kurz darauf verpasste Erik Lüssing die Führung nur um Zentimeter. Bokeloh war klar überlegen, Lengerich kam höchstens durch Standards in die Nähe des Tores, einmal rettete sogar die Latte. Zur Pause stand es dennoch 0:0, was niemand so recht verstehen konnte.

Nach dem Wechsel dasselbe Bild: Bokeloh drückte, traf den Pfosten, scheiterte am Keeper und fing sich dann prompt das Gegentor. In der 60. Minute segelte ein Freistoß in den Strafraum, Thomas Fehren stieg hoch, und plötzlich stand es 0:1. Fußball in seiner reinsten Form: Einer hat Chancen, der andere das Tor.

Doch Bokeloh gab nicht auf. Die Mannschaft warf in der Schlussphase alles nach vorne, der Regen wurde stärker, die Minuten liefen davon, bis zur 98. Minute. Da stand Mirko Lake genau richtig und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie. Ausgleich! Jubel! Erleichterung!

Ein Punkt, der sich wie ein kleiner Sieg anfühlte. Die Chancenverwertung bleibt ausbaufähig, die Moral dagegen erstklassig. Bokeloh bleibt Tabellenführer, wenn auch nur knapp vor Listrup.