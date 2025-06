Ein Schweizer führt weiter Regie in der Wagnerstadt

Die SpVgg Bayreuth setzt auch in der kommenden Saison auf die Qualitäten von Nicolas Andermatt . Der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag bei den Altstädtern verlängert und geht damit mit einem Jahr Unterbrechung in seine vierte Saison in Gelb-Schwarz. Der Schweizer war im Sommer 2024 nach Bayreuth gewechselt und entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Bestandteil des Mittelfelds.

"Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für die SpVgg Bayreuth auf dem Platz zu stehen. Ich fühle mich hier wohl, in der Stadt, im Team und im Verein. Die Gespräche waren durchweg positiv, und ich sehe in Bayreuth die richtige Umgebung, um gemeinsam erfolgreich zu sein", so Andermatt zu seiner Entscheidung.

Dr. Nicole Kalemba, Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth, betont die Bedeutung der Vertragsverlängerung: "Es war von Anfang an klar, dass wir Nico gerne halten möchten. Er bringt Spielintelligenz, Kreativität und Ruhe ins Zentrum. Qualitäten, die uns guttun und unser Spiel prägen. Zudem ist er ein Spieler mit Persönlichkeit, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt."