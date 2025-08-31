„Ein Schritt in die richtige Richtung“ – Ein Punkt für die Moral des SC Oberweikertshofen II

Dank einer kämpferischen Leistung hat Oberweikertshofen II immerhin einen Punkt in Landsberg geholt. Zwischenzeitlich sah es sogar nach mehr aus.

Oberweikertshofen – Obwohl der SC Oberweikertshofen II auch nach der fünften Begegnung der Saison noch keinen Sieg einfahren konnte, sondern vom TSV Landsberg II mit einem 2:2 (2:1) im Gepäck zurückkehrte, war Trainer Daniel Stapfer mit der Leistung seiner Elf zufrieden. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung.“ Er habe seine Taktik ein wenig umgestellt und den Gegner spielen lassen, so Stapfer. Das habe in den ersten 45 Minuten bestens funktioniert, und der SCO II konnte sogar mit einer 2:1-Führung die Seiten wechseln. Moritz Wizani (16.) und Lukas Kuppelwieser (42.) hatten die Gäste in Führung geschossen. Dazwischen war Landsberg durch Benedikt Oppenrieder der Ausgleich gelungen.

Nach einer Stunde gelang den Gastgebern vom Lech der 2:2-Ausgleich durch Luca Dollinger. „Personaltechnisch kamen wir auf dem Zahnfleisch daher“, berichtete Stapfer, der nur mit 13 Spielern in Landsberg aufgekreuzt war. Die Mannschaft habe nach dem erneuten Ausgleich gekämpft wie die Löwen. „Sie haben alles gegeben und sich den Punkt verdient“, so Stapfer. „Der bringt uns momentan nicht wirklich weiter, aber für die Moral tut er uns gut.“ (Dieter Metzler)