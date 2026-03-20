Ein Schritt fehlt zum Finale

Nur noch ein Schritt trennt die U19 des VfL Wolfsburg und des 1. FC Köln vom Endspiel des DFB-Pokals: Im Halbfinale empfangen die Jungwölfe am Sonntag den 1. FC Köln im AOK Stadion. Anstoß der Partie ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.
Die Ausgangslage verspricht ein hochklassiges Duell zweier Top-Nachwuchsteams. Während Wolfsburg den Heimvorteil nutzen möchte, reist Köln als amtierender U19-Meister und Tabellenführer der Gruppe D in der DFB-Nachwuchsliga an. Die Rheinländer sammelten zudem internationale Erfahrung in der UEFA Youth League (Wir berichteten) und gelten als spielstark sowie taktisch flexibel.
Doch auch die Gastgeber gehen mit Selbstvertrauen in die Partie: Vier Siege aus sechs Spielen und ein Torverhältnis von 22:5 unterstreichen die starke Form der Mannschaft von Trainer Niklas Bräuer. Nach dem Halbfinal-Aus in der vergangenen Saison soll diesmal der Einzug ins Endspiel gelingen.
Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der jüngeren Vergangenheit: Erst Ende Januar setzte sich der 1. FC Köln in einem Testspiel mit 2:1 gegen Wolfsburg durch. Im Pokal bietet sich nun die Chance zur Revanche – und der Sprung auf die ganz große Bühne.
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Historisch betrachtet ist ein Duell beider Teams im Junioren-Pokal eine Seltenheit: Erst einmal trafen Wolfsburg und Köln in diesem Wettbewerb aufeinander – damals setzte sich der VfL in der Saison 2010/2011 nach Verlängerung knapp mit 2:0 durch.
Für die Jungwölfe wäre ein Finaleinzug, ein besonderer Erfolg: Zuletzt erreichte der VfL Wolfsburg das Endspiel in der Saison 2006/2007. Seitdem wartet der Nachwuchs auf die Rückkehr ins Finale – nur noch ein Sieg trennt sie davon. Der „Effzeh“ dagegen gewann im Jahr 2023 gegen Schalke und scheint drei Jahre später wieder bereit.