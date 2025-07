Siegtorschütze Luca Mauerer (rechts): „Man muss nicht mögen, was wir spielen. Wir spielen, was Erfolg verspricht.“ – Foto: Sven Leifer

„Ein schönes Geschenk für Steven" – Rückkehrer Luca Mauerer schießt das Siegtor

Der 25-Jährige ist nach nur einer Saison beim Bayernligisten SV Heimstetten zurückgekehrt: Ausgerechnet ein Treffer von Luca Mauerer hat das Landkreis-Derby gegen den SV Dornach zu Gunsten des Kirchheimer SC entschieden.

Herr Mauerer, offensichtlich haben Sie sich in Ihrem neuen, alten Verein wieder eingelebt – wie waren die letzten Wochen so für Sie?

Ich habe mich wahnsinnig auf die Jungs gefreut, und es war für mich tatsächlich wie Nachhause-Kommen. Die Entscheidung habe ich ja auch ganz bewusst für mich getroffen, und ich bin gleich mit einem guten Gefühl an die Sache rangegangen.

Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Wir haben nervös begonnen, die Dornacher haben befreit und selbstbewusst gespielt – die hatten einen Plan. Der 0:1-Rückstand war für uns so etwas wie ein Hallo-Wach, da war dann bei allen der Biss und der unbedingte Willen zu spüren, das Spiel auf keinen Fall hergeben zu wollen. Wir wissen, dass da noch Luft nach oben ist, aber am Ende zählt jetzt allein das Ergebnis, der Dreier im ersten Spiel.

Sie wurden von Ihren Teamkollegen für Ihr entscheidendes 2:1 gefeiert. Zuletzt hatten Sie am 28. März 2024 beim 6:0 des KSC gegen den TSV 1860 II in der Bayernliga in einem Punktspiel getroffen. Wie wichtig ist Ihnen das Tor?

Ich freue mich für mich persönlich, aber vor allem freue ich mich für das Team. Und natürlich für unseren Trainer Steven Toy, dem ich damit doch ein schönes Geschenk zum 37. Geburtstag gemacht habe.

Der Treffer fiel wie schon zuvor das 1:1 nach einem langen Ball. Ist das auch in dieser Saison das Hauptrezept des KSC?

Man muss nicht mögen, was wir spielen. Wir sind und bleiben ein unangenehmer Gegner, wir spielen das, was Erfolg verspricht, was die Trainer für richtig und gut erachten. Dass wir auch anders können, hat man gesehen. Wir sind nach dem 0:1 mit Energie zurückgekommen, und wir haben unsere Führung nicht mehr aus der Hand gegeben – das zählt. (guv)