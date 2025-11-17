Der MTV Wolfenbüttel II setzt seine beeindruckende Serie fort und bleibt nach einem klaren 6:1 gegen den FC Ilsetal souveräner Spitzenreiter. Trainer Murat Güzel spricht von einem „verdienten Sieg“ – und einem persönlichen Geschenk.

Frühe Führung, kurzer Bruch, klare Antwort

Der MTV Wolfenbüttel II hat seine Spitzenposition in der Bezirksliga Braunschweig 3 am 15. Spieltag eindrucksvoll gefestigt. Mit einem 6:1 gegen den FC Ilsetal bestätigte die Mannschaft von Trainer Murat Güzel ihre herausragende Form – und krönte sich bereits zum Herbstmeister.

„Als Favorit sind wir rein in das Spiel und als Sieger raus. Somit sind wir Herbstmeister und das auch noch an meinem gestrigen Geburtstag, ein schönes Geschenk“, sagte Güzel nach der Partie.

Sein Team begann entsprechend selbstbewusst: Nach nur sechs Minuten brachte Janosch-Paul Bauer den MTV in Führung. In den ersten 20 Minuten dominierten die Gastgeber klar. „Das war absolut eines Tabellenführers würdig… dominant und mit einem starken Zugriff“, so der Trainer.

Doch die Partie verlor anschließend an Struktur. Wolfenbüttel ließ die Intensität kurzzeitig schleifen – und wäre beinahe bestraft worden. Torwart Benjamin Pampus parierte jedoch einen Elfmeter der Gäste und hielt sein Team im Spiel. „Er hat uns eindrucksvoll im Spiel gehalten“, lobte Güzel.

Ilsetals kurzer Hoffnungsmoment

Nach der Pause erwischte der Gast den besseren Start: Denny Sondergeld glich per Freistoß zum 1:1 aus (47.). Doch die Antwort folgte prompt.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns neu sortiert und die richtigen Stellschrauben gedreht“, erklärte Güzel. Devran Kara traf doppelt (52., 67.), der eingewechselte Marlon Gabriel Seiffert erhöhte auf 4:1 (69.). Bauer legte seinen zweiten Treffer nach (75.), ehe Philip Thiele den 6:1-Endstand markierte (79.).

Ilsetal konnte dem gesteigerten Tempo des MTV kaum noch etwas entgegensetzen. „Wir haben das Tempo angezogen und Ilsetal damit sichtbar überfordert“, sagte Güzel. „Nach hinten raus wären sogar noch mehr Tore möglich gewesen.“

Eine Offensive, die Maßstäbe setzt

Mit nun 60 Saisontoren stellt Wolfenbüttel II die produktivste Angriffsreihe aller vier Bezirksligen. „Wir stehen außerdem bei beeindruckenden 20 verschiedenen Torschützen“, hob Güzel hervor. Auch defensiv zählt der MTV zu den stärksten Teams der Region.

Die Zahlen bestätigen, was der Trainer als Kern der Entwicklung sieht: „Das sind Werte, die zeigen, was sich die Jungs Woche für Woche hart erarbeiten. Darauf können wir stolz sein.“

Blick auf den Rückrundenauftakt

Während der MTV seine Ambitionen auf den Aufstieg weiter festigt, bleibt Ilsetal am Tabellenende tief im Abstiegskampf. Für Wolfenbüttel richtet sich der Blick bereits auf den Rückrundenstart – und damit auf die nächste Aufgabe. „Nun gilt der Fokus auf den Rückrundenauftakt nächste Woche in Oker“, so Güzel.