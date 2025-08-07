– Foto: Kevin Breiting

"Ein schönes Derby beim Vereinsfest" TSV Üfingen gastiert zum Saisonauftakt bei Fortuna Lebenstedt – Trainer Dierling erwartet Duell auf Augenhöhe Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 3 Fort. Lebens Üfingen Frank Dierling

Am Freitagabend eröffnet Fortuna Lebenstedt die neue Spielzeit mit einem Heimspiel gegen den TSV Üfingen. Beide Mannschaften starten mit ambitionierten Zielen in die Saison. TSV-Coach Frank Dierling spricht von einem "Highlight" zum Auftakt – und warnt zugleich vor dem starken Gegner.

Heute, 18:30 Uhr SV Fortuna Lebenstedt Fort. Lebens TSV Üfingen Üfingen 18:30 PUSH Saisonauftakt in Lebenstedt: Fortuna empfängt TSV Üfingen zum Derb

Mit dem Derby zwischen dem SV Fortuna Lebenstedt und dem TSV Üfingen startet am Freitag (Anstoß: 18.30 Uhr) die neue Spielzeit der Bezirksliga Braunschweig 3. Während die Tabelle noch unbeschrieben ist, könnten die Weichen für beide Teams bereits früh gestellt werden. Die Begegnung ist Teil des Vereinsfestes der Fortunen und verspricht eine stimmungsvolle Kulisse. Für TSV-Trainer Frank Dierling ist die Partie mehr als nur ein regulärer Auftakt. „Die Saisoneröffnung ist für uns ein Highlight. Ein schönes Derby beim Vereinsfest von Fortuna, vor hoffentlich vielen Zuschauern und gutem Wetter“, sagte er im Vorfeld.