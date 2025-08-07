Am Freitagabend eröffnet Fortuna Lebenstedt die neue Spielzeit mit einem Heimspiel gegen den TSV Üfingen. Beide Mannschaften starten mit ambitionierten Zielen in die Saison. TSV-Coach Frank Dierling spricht von einem "Highlight" zum Auftakt – und warnt zugleich vor dem starken Gegner.
Saisonauftakt in Lebenstedt: Fortuna empfängt TSV Üfingen zum Derb
Mit dem Derby zwischen dem SV Fortuna Lebenstedt und dem TSV Üfingen startet am Freitag (Anstoß: 18.30 Uhr) die neue Spielzeit der Bezirksliga Braunschweig 3. Während die Tabelle noch unbeschrieben ist, könnten die Weichen für beide Teams bereits früh gestellt werden. Die Begegnung ist Teil des Vereinsfestes der Fortunen und verspricht eine stimmungsvolle Kulisse.
Für TSV-Trainer Frank Dierling ist die Partie mehr als nur ein regulärer Auftakt. „Die Saisoneröffnung ist für uns ein Highlight. Ein schönes Derby beim Vereinsfest von Fortuna, vor hoffentlich vielen Zuschauern und gutem Wetter“, sagte er im Vorfeld.
Sportlich erwartet der Üfinger Coach ein Duell auf Augenhöhe: „Die Fortunen schätze ich sehr stark ein, sie haben auch eine sehr gute Rückrunde gespielt.“ In der vergangenen Rückserie zeigte sich Fortuna in stabiler Form und kletterte noch einige Plätze nach oben. Auch Üfingen konnte insbesondere in der Offensive Akzente setzen, offenbarte jedoch Defizite in der Defensive – ein Punkt, den Dierling angehen will: „Wir wollen die Vielzahl an Gegentoren unterbinden, ohne unsere starke Offensive zu vernachlässigen.“
Wie stark die Hausherren in Wirklichkeit sind wird sich am Freitagabend herausstellen. „Nach der Vorbereitung ist das schwer einzuschätzen“, so Dierling. Klar ist jedoch: Beide Teams wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten – und ein positives Signal setzen.