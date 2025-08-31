„Ein schöner Sonntagnachmittag“ – Moorenweis lässt Weßling keine Chance

Die Auftaktniederlage haben sie in Moorenweis nun wohl endgültig vergessen. Gegen Weßling gab es den dritten Sieg in Serie.

Moorenweis – Einen überzeugenden Auftritt legte der TSV Moorenweis gegen einen der Mitkonkurrenten um die Tabellenspitze hin. Mit dem klaren 4:0 (1:0)-Sieg gegen den SC Weßling gelang dem TSV nun bereits der dritte Dreier in Folge. „Es war für uns ein schöner Sonntagnachmittag“, meinte 2. Abteilungsleiter Andreas Otter nach dem Schlusspfiff. „Es war von unserer Mannschaft ein kompakter Auftritt, eine geschlossene Mannschaftsleistung, die am Ende auch mit dem in der Höhe verdienten 4:0 in Ordnung geht.“

Ein Pfostenschuss der Weßlinger Mitte der ersten Halbzeit war der „Hallo-Wach-Ruf“ für die Gastgeber. Denn ab diesem Zeitpunkt übernahm der TSV das Geschehen gänzlich. Die Treffer von Elias Dietrich kurz vor der Halbzeitpause und das 2:0 durch seinen Bruder Johann in der 51. Minute fielen nicht nur zum denkbar richtigen Zeitpunkt, sondern sorgten mit dafür, dass die Elf aus dem Starnberger Landkreis nunmehr souverän das Spiel beherrschte.

„Unser Mittelfeld stand kompakt und die Abwehr sorgte dafür, dass es so gut wie kein Durchkommen mehr für die Gäste aus Weßling gab“, beobachtete Otter. Der eingewechselte Tobias Bingießer sorgte dann mit dem Tor zum 3:0 in der 73. Minute für die Vorentscheidung. Zwei Minuten vor dem Abpfiff von Referee Jan Nagel belohnte Bingießer das von Trainer Sebastian Baumert in ihn gesetzte Vertrauen und machte mit seinem zweiten Tor zum 4:0 Endstand den Sack endgültig zu. (Dieter Metzler)