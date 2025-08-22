Ein schnelles Wiedersehen mit Marcel Winkens

Marcel Winkens ist ein extrem ehrgeiziger Trainer. Für den Erfolg geht der Jüchener keinem Konflikt aus dem Weg und ist auch bereit, unangenehme Themen in der Öffentlichkeit offensiv anzusprechen. Klar, dass das nicht überall und immer gut ankommt, was auch dafür sorgte, dass in seiner extrem erfolgreichen Zeit beim VfL Jüchen/Garzweiler die Kreisderbys in der Landesliga gegen Kapellen und Holzheim oft mit zusätzlicher Brisanz versehen waren. Damit war es dann zunächst vorbei, als der 42-Jährige Ende März trotz der Tabellenführung in Jüchen überraschenden seinen Hut nehmen musste. Doch weil er dann beim Oberligisten TSV Meerbusch anheuerte, war klar, dass es zu einem baldigen Wiedersehen kommen würde, wenn die aussichtsreichen Kandidaten Jüchen und Holzheim den Aufstieg schaffen. Sie schafften es, wobei die HSG mit ihrem Gastspiel am Freitagabend in Meerbusch als erstes heimisches Team auf die neue Mannschaft des Jüchener Ex-Trainers trifft.

„Wie der Abschied aus Jüchen gelaufen ist, war nicht schön und ist mir sehr nahegegangen. Deswegen wollte ich zunächst eine längere Pause machen, um das alles sacken zu lassen“, erklärt Winkens, der sich Anfang März entschieden hatte, trotz vieler erfolgreiche Jahre und des klaren Kurses Richtung Oberliga-Aufstieg vorzeitig seinen Abschied aus Jüchen zu verkünden. Er begründet dies damals damit, dass er in seiner sechsten Saison einen gewissen Kräfteverschleiß spüre und er das Gefühl habe, dass es jemand Frischen brauche, der die anstehenden Aufgaben mit neuem Elan angehe. Doch bei der zunächst einvernehmlichen Lösung blieb es nicht lange, nach offenbar unüberbrückbaren Differenzen musste Winkens Ende März bei seinem Heimatverein vorzeitig gehen.

Dass Winkens dann doch relativ schnell wieder ins Geschäft einstieg, begründet er mit der Anfrage aus Meerbusch, denn dort war er schon mal zwei Jahre als Jugendtrainer aktiv. „Was ganz Neues kam nicht infrage, ich habe einige Angebote abgesagt. Aber Meerbusch kenne ich schon, die Konstellation ist einfach optimal“, sagt Marcel Winkens. Eine ganz entscheidende Rolle spielte aber auch Horst Riege. Der inzwischen 72-Jährige spielte nach seiner Zeit als Profi (KFC Uerdingen) zunächst noch ein paar Jahre unterklassig weiter, stieg dann aber ins Trainergeschäft ein, wo er bei ambitionierten Amateurteams über Jahrzehnte große Erfolge feierte. Nun ist er schon seit 2016 Teammanager beim TSV.

„Ohne Horst hätte ich das nicht gemacht. Ich habe die Chance genutzt, weil ich einen Mentor wollte, damit ich mich weiterentwickeln kann“, erklärt Winkens und ergänzt: „Horst hat als Ex-Profi eine große Expertise, hinzu kommt eine große Lebenserfahrung.“ Zusammen mit Riege musste er gleich einen großen Umbruch gestalten, zwanzig neue Gesichter gibt es im Kader und im Funktionsteam. Unter anderem lockte Winkens Linksverteidiger David Oliveira von Jüchen zum TSV. Neu ist auch der frühere Kapellener Topstürmer Pablo Ramm, der nach nur einer Saison den FC Wegberg-Beeck wieder verließ. Die eigentlich nötige Zeit für den Umbruch haben sie auch in Meerbusch nicht, der Saisonstart verlief sehr holprig. Nach wechselhaften Testspielergebnissen setzte es in der ersten Runde des Niederrheinpokals eine knappe 0:1-Niederlage beim Landesligisten Union Nettetal, am Sonntag misslang dann der Ligastart mit einer 1:3-Niederlage beim VfB Homberg.

„Wir hatten großes Verletzungspech“, sagt Winkens. Das ist eine Parallele zu seiner Zeit in Jüchen, wo er trotzdem überaus erfolgreich war. Oberliga Kulttrainer Georg Mewes, inzwischen Sportlicher Leiter beim 1. FC Kleve, traut den Meerbuschern zu, in die Spitzengruppe der Liga vorzustoßen. „Wir müssen jetzt erst einmal anfangen zu punkten und dann schauen wir mal, zu was es am Ende reicht. Aber ich sehe unsere Entwicklung. Und wenn wir uns so weiterentwickeln und noch enger zusammenrücken, dann werden wir unsere Erfolgserlebnisse feiern“, glaubt Winkens.

"Die Mentalität stimmt"

Was möglich ist, wenn eine Gruppe eng zusammenrückt, dafür hat die Holzheimer SG in der vergangenen Saison eine Blaupause geliefert. Als Favorit gestartet, zwischenzeitlich aber weit abgeschlagen, startete sie eine Aufholjagd, die letztlich erstmals in der Vereinsgeschichte noch in die Oberliga führte. „Man muss der Mannschaft hoch anerkennen, wie sie den Rückstand aufgeholt hat. Die Mentalität stimmt“, sagt der 42-Jährige. Dass sich auch die Holzheimer, die gleich mehrere Ex-Meerbuscher in ihrem Kader haben, stark verändert haben, ficht Winkens nicht an: „Holzheim ist gespickt mit erfahrenen Spielern. Das ist eine brandgefährliche Truppe, die sich auf Augenhöhe bewegt.“

Einen Beleg dafür lieferte die HSG beim 0:0 im ersten Spiel gegen den 1. FC Kleve ab. Mit einem Punkt auf dem Konto reisen die Holzheimer selbstbewusst in den Norden des Rhein-Kreises. „Wir müssen an unserer Chancenverwertung arbeiten. Ansonsten ist die Stimmung positiv bei uns“, weiß HSG-Coach Jesco Neumann. Hört sich so an, als sei seine Mannschaft bereit für das schnelle Wiedersehen mit Marcel Winkens.