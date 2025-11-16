Ein schneller Trainerwechsel

Der 42-jährige Björn Klos hatte im Saarland jeweils über einen längeren Zeitraum bei der DJK Bildstock (2014 bis 2017), bei Borussia Neunkirchen (2017 bis 2022) sowie beim SV Merchweiler (2022 bis 2025) erfolgreich gearbeitet. Nach der vergangenen Spielzeit hatte es ihn dann in identischer Funktion zum rheinland-pfälzischen Landesligisten TSC Zweibrücken gezogen.

Beim Verein vom Wattweiler Berg lief es dann für Klos allerdings weniger gut als bei seinen drei vorherigen Stationen. Dort gab es etliche Sommerabgänge sowie mehrere Langzeitverletzte, die Klos teilweise bis zuletzt noch kein einziges Mal zur Verfügung standen. Der 42-Jährige vermisste auch bei seiner Elf des Öfteren die taktische Disziplin und - wie er sagt - teilweise das Zeigen der Grundtugenden des Fußballs. Der sportliche Erfolg blieb aus, die Mannschaft des TSC Zweibrücken befand sich im Verlauf der Vorrunde im Klassement näher an der Abstiegszone als in Sichtweite des ersten Tabellendrittels. Als dann am letzten Spieltag bei seiner bisherigen Mannschaft in der Partie beim Spitzenreiter SC Hauenstein trotz starker erster Halbzeit (2:2) nach dem Seitenwechsel bis zum Endstand von 2:7 so gut wie nichts mehr zusammenlief, gab Klos zu Beginn der Woche sein Amt auf. Letztlich hätten die Spieler in den Gesprächen zuvor nicht den Eindruck hinterlassen, dass sie wussten, was die Stunde geschlagen habe. Einige Akteure hätten auch "ihr Leistungsvermögen etwas überschätzt". Letztendlich habe er es als verantwortlicher Trainer nicht geschafft, das Ruder herumzureißen und daher die Reißleine gezogen.

Wie es nun für Björn Klos trainertechnisch weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Es wäre jedoch keine größere Überraschung, falls sich der 42-Jährige wieder in Richtung Saarland orientieren würde - dort, wo er in Bildstock, Neunkirchen und Merchweiler erfolgreich gearbeitet hatte. Vielleicht sieht man ihn ja demnächst auch in der Saarlandliga wieder.