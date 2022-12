– Foto: Mainz Fotografie by Benjamin Post

Ein schmerzlicher Abschied Gennadiy Smelyanskyy nach viereinhalb Jahren nicht mehr Trainer von Basara II

Mainz. Abschiede sind selten schön. Besonders wenn man auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit blicken kann. Nach viereinhalb Jahren endet die Zeit von Gennadiy Smelyanskyy als Trainer der 2. Mannschaft des FC Basara Mainz. Zudem wird auch Co-Trainer Stephan Fock nicht mehr an der Linie stehen.

Viereinhalb Jahre, da ist weit mehr als die üblichen Verweildauer auf Trainerstühlen. Umso mehr schmerzt das Ende. "Wir haben in den letzten Jahren sehr viel erreicht und erlebt. Die kurzen Corona-Spielzeiten, zwei Aufstiege von der C- bis in die A-Klasse. Einige Spieler haben den Weg aus der Zweiten in die Verbandsliga-Mannschaft geschafft. Das Ende tut weh", so Smelyanskyy. Doch nach nur 13 Punkten aus 16 Spielen mussten die Verantwortlichen der Diamanten handeln. "Auch uns schmerzt die Trennung", sagt der sportliche Leiter Andreas Mayer. "Gennadiy hat so viel Herzblut in den Verein gesteckt. Er war immer engagiert, hat sich in das Vereinsleben eingebracht und mit seiner sympathischen Art viele Spieler für uns gewinnen können." Der ambitionierte Verein will seine Reserve unbedingt in der A-Klasse halten und kam daher zum Entschluss für neue Impulse auf der Trainerposition zu sorgen. In Kürze soll ein neuer Mann bekannt gegeben werden.

Andreas Mayer hofft auf ein Wiedersehen mit Smelyanskyy. "Gennadiy ist ein toller Typ. Das wissen alle im Verein. Nur allzu gerne würden wir ihn auf einer anderweitigen Funktion bei uns im Verein sehen." Trotz des schmerzhaften Endes blickt Smelyanskyy auf viereinhalb schöne Jahre zurück. "Im Jahr 2018 hat Basara mir als jungen Trainer die Chance im Seniorenbereich gegeben. Ich habe sehr viel lernen können, tolle Menschen kennengelernt und durfte zwei Aufstiege feiern. Die Spieler werden immer meine Jungs bleiben. Ich liebe Fußball sehr, brauche zunächst aber eine Auszeit", so der 36 jährige gebürtige Ukrainer. Was in Zukunft einmal sein wird, wird die Zeit zeigen.