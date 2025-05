Ein schmerzhafter Punktverlust...

Der VfB startete energisch – gleich zu Beginn setzte Bahner mit einem abgeblockten langen Ball ein erstes Ausrufezeichen. Ein gutes Signal. Fußballerisch boten beide Teams wenig – sinnbildlich für ihre Tabellenplätze. Pößneck war zunächst aktiver, erspielte sich Chancen, scheiterte aber mehrfach am Keeper, an der Abwehr oder am Abseits. Die Führung erzielte schließlich B. Bahner per Kopf (29.). Doch Rothenstein kam zurück. Nach einer unzureichenden Klärung ließ Wohlfahrt einen Schuss nur abklatschen – der Gegner reagierte schneller und traf zum 1:1 (36.). Der Gastgeber wurde nun stärker, doch Wohlfahrt hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel.

Nach der Pause setzte Ghencian ein Ausrufezeichen – sein Schuss landete am Pfosten. Kurz darauf vergab Häußler freistehend die Riesenchance. Besser machte es Neumann: Seine Ecke wurde zur Vorlage für das 2:1 (50.). In der Folge war das Spiel zerfahren. Viele hohe Bälle, wenig Struktur – Pößneck stand tief und verteidigte leidenschaftlich. Doch kurz vor Schluss zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt: Häußler wollte klären, der Gegenspieler ließ sich theatralisch fallen – Elfmeter. Große Verwunderung, doch der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein. Pößneck warf noch einmal alles nach vorn, blieb aber glücklos. Rothenstein hatte sogar die Chance zum Sieg, vergab aber kläglich. Ein verdienter Sieg? Vielleicht nicht. Aber die drei Punkte so zu verlieren, tut weh.