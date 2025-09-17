"Ein Schlag ins Gesicht": Bahrenburg über seine Entlassung beim RSV II

Zwölf Punkte aus sieben Spielen, Platz fünf in der Bezirksliga Lüneburg 3 – für Jan-Marc Bahrenburg war die sportliche Basis beim Rotenburger SV II gegeben. Umso überraschter war er, als ihn der Verein nach drei Niederlagen in Folge jetzt freistellte. Im Gespräch mit FuPa erklärt er, warum er die Entlassung nicht nachvollziehen kann.

Gerade die ersten Wochen verliefen erfolgreich, ehe es zuletzt drei Niederlagen gab. Dabei gelang nur ein eigener Treffer, während die Mannschaft zwölf Gegentore hinnehmen musste. „Gegen Sottrum war es noch in Ordnung, aber gegen Hülsen und Riede wurde deutlich, dass es ohne Unterstützung aus der Ersten sehr schwer wird.“

„Wir hatten zwölf Punkte geholt, das Ziel war klar der Klassenerhalt“, sagt Bahrenburg. „ Darüber hatten wir ja auch öffentlich berichtet. “ Um das gesteckte Ziel zu erreichen, habe er regelmäßig Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt. „Ohne deren Unterstützung hätte das Niveau nicht gereicht.“

Umso größer ist die Enttäuschung über die Entscheidung des Vereins. „Als ich den Anruf bekam, dass ich zum Vorsitzenden des RSV nach Hause kommen soll, wusste ich schon, dass es in diese Richtung gehen könnte. Ich hatte aber eher gedacht, dass es nur ein Gespräch wird, um ein paar Dinge zu klären“, berichtet Bahrenburg. Stattdessen kam das Aus.

Er macht deutlich, dass auch Druck von außen eine Rolle gespielt habe. „Eltern sind an den Vorstand herangetreten und haben angekündigt, dass ihre Söhne im Winter wechseln würden, wenn sie nicht mehr Spielzeit bekommen. Der Verein hat diesem Druck offenbar nicht standgehalten. In so einer Situation ist der Trainer dann eben das erste Opfer.“

„Ein Schlag ins Gesicht“

Bahrenburg hadert mit den Umständen. „Ich bin enttäuscht vom Verein, dass ich jetzt so ein bisschen das Bauernopfer bin, obwohl der Start sportlich in Ordnung war“, erklärt er. Besonders schwer wiege für ihn, dass die Erwartungen im Verein nicht einheitlich gewesen seien. „Mir wurde klar gesagt, dass der Klassenerhalt oberste Priorität hat. Hätte man mir von Beginn an gesagt, dass Ergebnisse keine Rolle spielen und man die jungen Spieler entwickeln möchte, hätte ich den Fokus ganz anders gesetzt.“

Bahrenburg erinnert zudem daran, wie er den Kader vergrößerte. „Als ich angefangen habe, hatten wir gerade einmal zwölf Spieler im Kader. Jeder weiß, dass das auf Dauer nicht reicht. Ich habe viel dafür getan, dass wir überhaupt auf einen Kader von 20 bis 22 Spielern kommen.“

Am Ende überwiegt die persönliche Enttäuschung. „Ich engagiere mich immer stark für meine Vereine, auch abseits des Platzes, und habe mir hier wirklich den Rücken krumm gemacht. Dass ich jetzt so fallen gelassen werde, ist ein Schlag ins Gesicht.“

Verein spricht von Kommunikationsproblemen

Während Bahrenburg sich enttäuscht über das Vorgehen zeigte, sprach der RSV-Vereinsvorsitzende Peter Grewe gegenüber der Kreiszeitung von Kommunikationsproblemen, die letztlich zur Trennung geführt hätten. Ein Nachfolger für den Posten des Cheftrainers steht bislang nicht fest.

