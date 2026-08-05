Ein Schiller-Tor reicht: Ruhmannsfelden jubelt im Nachholspiel

Die SpVgg Ruhmannsfelden durfte im vierten Saisonspiel den dritten Dreier feiern. – Foto: Thomas Gierl

Die SpVgg Ruhmannsfelden durfte im Nachholspiel der Bezirksliga Ost am Dienstagabend jubeln. Den Lerchenfeldkickern reichte bei großer Hitze und vor 150 Zuschauern ein Treffer, um den FC Obernzell-Erlau mit 1:0 zu schlagen. Zur Erinnerung: Die Partie musste am vergangenen Freitagabend wegen eines Gewitters abgebrochen werden.

Alles auf einen Blick:

Die Partie begann trotz der drückenden Hitze von über 30 Grad recht flott. Ruhmannsfelden hatte ein spielerisches Übergewicht und kam zu Chancen, konnte diese aber noch nicht für eine frühe Führung nutzen. Nach der ersten Trinkpause war es dann aber soweit: Im Anschluss an eine Ecke drückte Fabian Schiller das Spielgerät zur verdienten 1:0-Führung über die Linie (26.). Im Anschluss verteidigte die Elf von Coach Jochen Freidhofer den knappen Vorsprung gut, verpasste es aber mit einem zweiten Treffer für Ruhe zu sorgen. So blieb es bis zum Schluss spannend. Und die Gäste aus dem Landkreis Passau wären tatsächlich beinahe in den letzten Minuten noch zum Ausgleich gekommen. Felix Lang scheiterte mit seinem Schuss am Pfosten (90.), Thomas Allmesberger kam aus kurzer Distanz frei zum Kopfball und hätte durchaus mehr daraus machen können (90.+1). Glück in diesen Szenen für die SpVgg, unterm Strich geht der Sieg für Ruhmannsfelden aber durchaus in Ordnung. Die Grün-Weißen haben damit nach vier Partien zehn Zähler auf dem Konto und springen auf Tabellenplatz zwei hinter dem noch verlustpunktfreien Aufsteiger TSV Karpfham.

SpVgg Ruhmannsfelden – FC Obernzell-Erlau 1:0 (1:0)

SpVgg Ruhmannsfelden: Sebastian Grübl, Josef Schmidt, Markus Stadler, Jonas Englmeier, Lukas Stadler, Benjamin Bär, Stefan Wittenzellner, Alexander Kilger, Niklas Kämmerer (83. Michael Kastl), Fabian Schiller (88. Simon Meindl), Felix Brunner - Trainer: Jochen Freidhofer - spielender Co-Trainer: Bastian Kilger

FC Obernzell-Erlau: Kevin Haidinger, Max Ortner, Daniel Müller, Fabian Pfeil (76. Michael Wagner), Julian Süß (25. Stefan Heindl), Lukas Steinburg, Manuel Fesl, Felix Lang, Jonas Kurzböck, Fabian Wiesmaier, Maximilian Rauscher - Spielertrainer: René Huber - Spielertrainer: Fabian Wiesmaier

Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Schiller (26.)