Ein Schiedsrichter-Trio mit fast 100 Jahren Erfahrung an der Pfeife

Mit viel mehr Routine in der Spielleitung hätte die Landesklasse-Begegnung zwischen den Aufsteigern SV Darlingerode-Drübeck und ZLG Atzendorf/Förderstedt in der Staffel 3 am Sonnabend nicht über die Bühne gehen können. Fast 100 Jahre Erfahrung an der Pfeife und an der Fahne brachte das Schiedsrichter-Trio mit.

Schon seit 1988 leitet Thomas Wissel - am Sonnabend Hauptschiedsrichter der Landesklasse-Partie - offiziell Fußballspiele. Seine Assistenten Frank Detlef Stietzel (ca. 1993) und Axel Bänsch (1997) gehen dem Hobby an der Pfeife ebenfalls schon seit mehreren Jahrzehnten nach. Gemeinsam kommen sie auf eine 97-jährige Schiedsrichtertätigkeit.

Ihren Aufgaben in der Spielleitung gehen die drei nach all den Jahren immer noch gewissenhaft und mit Freude nach. Was das Schiedsrichtern für Thomas Wissel bedeutet? "Für mich bedeutet das Spaß am Fußball und dass man immer neue Leute kennenlernt", antwortet der 54-Jährige. "Ich bin sehr gerne Schiedsrichter, weil man da die Leitung für die Spiele übernimmt", ergänzt der dienstälteste Landesklasse-Referee aus Magdeburg, der schon seit 1995 in dieser Spielklasse pfeift.

Gerne auch mit etwas längerer Leine - so zumindest wurde es am Sonnabend im FuPa-Liveticker vermerkt: "Schiri lässt beidseitig sehr viel laufen." Für das Trio "verlief das Spiel im Dauerregen gut", resümiert Wissel, "wobei Atzendorf sehr gut ins Spiel gekommen ist und zur Halbzeit verdient mit 3:0 geführt hat." Justin Hoppmann (2.), Lukas Hengstmann (4.) und Martin Machacek (25.) brachten den Aufsteiger aus dem Salzlandkreis auf Kurs.

Schiedsrichter-Trio kommt mit nur drei Gelben Karten aus

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen auf dem Platz etwas - und damit auch die Aufgaben für die Unparteiischen. "In der zweiten Hälfte war es mehr ein Kampf durch den aufgeweichten Rasen", erklärt Wissel. Dennoch kamen er und seine beiden Mitstreiter mit nur drei Gelben Karten aus. "Am Ende hat Atzendorf mit 4:1 gewonnen und das verdient", resümiert der Referee. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss der Hausherren durch Max Boje (54.) sorgte Daniel Pfau nach einer guten Stunde bereits für den Endstand (64.).

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!