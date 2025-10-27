Ein Scheler für den SC Luhe-Wildenau II

„Dieter war der erste Wunschkandidat für unsere junge Truppe“, freut sich SC-Abteilungsleiter Armin Goschler über Schelers Ja-Wort. „Ich selbst habe Dieter in den 2000er Jahren zwei Jahre beim SC erlebt. Er war Mitspieler unseres jetzigen Co-Trainers der Ersten Stefan Grünauer und war ein absoluter Vollblutstürmer in der Bezirksoberliga und Landesliga“, erinnert sich Goschler zurück.



Zuletzt zeichnete Dieter Scheler bis Juni 2022 als Co-Trainer seines Bruders Andreas bei der SpVgg SV Weiden verantwortlich. Gemeinsam führten sie das Team zur Meisterschaft in der der Landesliga Mitte. Überdies bringt Scheler Erfahrung in der Kreisklasse und Kreisliga aus seinen vorherigen Stationen VfB Mantel und DJK Ehenfeld mit.



„Überrascht und zugleich neugierig, auf das was kommt“, blickt Dieter Scheler nach vorne. „Ich habe das Spiel in Vilseck (1:3-Auswärtsniederlage, Anm.d.Red.) gesehen und konnte ein paar gute Ansätze der jungen Truppe erkennen. In der Kürze der Zeit gilt es nun Abläufe und Selbstvertrauen wieder zu erlangen“, skizziert Scheler, was er beim Sportclub vorhat.



Bereits am morgigen Dienstag leitet er erstmals das Training und bereitet die Mannschaft auf das wichtige Heimspiel gegen den SV Schmidmülen am kommenden Freitag vor. Für den Wildenauer Teammanager Markus Hofbauer steht eine Sache fest: „Sollte die Mannschaft genauso 'brennen' auf Fußball wie Dieter, dann wird sie noch ihre Punkte holen.“ Damit ist die Trainerfrage für den jungen Unterbau des Landesligisten bis mindestens zum Saisonende geklärt.