Ein Satz mit X das war nichts!

Ein Spiel, das schnell erzählt ist: Unsere SV Stahl M2 ließ im Testspiel gegen Teichel II vieles vermissen. Von Beginn an häuften sich Ballverluste und Ungenauigkeiten im Passspiel, dazu kam eine mangelnde Kommunikation auf dem Platz. Die Folge: kaum Bindung zum Spiel und wenig klare Aktionen nach vorne. So stand am Ende eine 2:3-Niederlage gegen den eine Liga tiefer spielenden 2. KK-Vertreter zu Buche. Angesichts der eigenen Ansprüche eine ernüchternde Vorstellung. Nun gilt es, die Partie richtig einzuordnen, die Fehler klar zu analysieren und sich im Ligabetrieb gegen Lehesten mit einer ganz anderen Performance zurückzumelden.

STAHL FEUER!