Ein Samstag zum Vergessen

In der Ersten Viertelstunde dieser Partie suchte die Heim Elf ihr Heil im Angriff doch in der Box fehlte immer der letzte Zug zum Tor. Die beste Gelegenheit ergab sich für J.Spindler doch die Pille aus 13m halblinks abgeschlossen flog Richtung Kneipe (11.). Nach 17 Minuten bekamen die Gäste ihre Erste Ecke zu gesprochen und die wurde sofort genutzt durch Greßler der am langen Pfosten ein nickte. Die 83iger ließen sich nicht davon beeindrucken, sie liefen weiter hoch an und setzten den Gegner unter Druck. Doch weder Spindler (19.) A.Kindermann (26.) und Pakstaitis (32.) zeigten sich konsequent vor der Kiste🤷🏻‍♂. Im Anschluß ging der Faden bei den Schwarzaern immer mehr verloren. Denn fortan übernahmen die Gäste das Heft des Handelns, begünstigt allerdings durch die unerklärliche und desolate Spielweise der Schwarzaer Mannschaft. Zunächst scheiterten Hoffmann (33.) und Lange (37.) jeweils freistehend am Starken T.Peterhänsel im Kasten des Gastgebers, Ehe Hoffmann(41.) wahrlich alleine auf weiter Flur auf 0:2 erhöhte. In der Nachspielzeit von Halbzeit Eins schraubten die Gäste das Ergebnis durch Greßler (45.+2)und Seel (45.+4) auf Null zu Vier hoch, Das Spiel war zur Halbzeit schon entschieden.

Unser Trainer Gespann stellte zu Beginn von Halbzeit Zwei um, man brachte Ch.Betz für die Abwehr und beorderte T.Oschmann nach vorn in den Angriff. Doch dieser Schachzug wurde je durchkreuzt als M.Kleinspehn an der Seitenaus Linie auf Höhe des Mittelkreises Wolf einfach um senst und dafür mit Glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (49.), dabei bewies Schiri Poller kein glückliches Händchen denn eine Gelbe Karte wäre in dieser Situation die Richtige Entscheidung gewesen. Keine Sieben Minuten später standen die 83iger dann Nur noch zu Neunt auf dem Platz 👀, als sich Ch.Betz zu Einer Einfach Dummen Tätlichkeit hinreißen ließ und dafür zu Recht im Hohen Bogen vom Platz flog (56.) UNFASSBAR. Dadurch ergaben sich für die Gäste nun noch mehr Räume als sie vorher schon hatten. Torjäger Greßler schnürte in Minute 61. Den Dreier Pack zum 0:5. T.Oschmann hatte dann noch die Dicke Chance den Ehrentreffer zu erzielen, doch er scheiterte leichtfertig an Gäste Keeper Schlundt (68.). Das Spiel plätscherte so dahin, die Gäste hatten kurz vor Ultimo noch zwei Hochkaräter durch Greßler der an Peterhänsel scheiterte (85.) und Lange der die Pille Richtung Bad Blankenburg drosch (87.). Drei Minuten später erfolgte der Schluss Pfiff des Nicht souveränen Schiris Poller inkl. Gespann.