Ein Saisonende mit Bauchschmerzen und Lehren für die Zukunft

Am 5. Juli bat Nurra die Mannschaft zurück auf den Trainingsplatz. In der Vorbereitung will das Trainerteam die Kondition und die Teambildung in den Mittelpunkt stellen. „Das ist mir persönlich wichtig, um als Team noch näher zusammenzurücken“, sagt Nurra. Bei der Fitness sah er zudem ein Defizit in der vergangenen Spielzeit. Denn viele Tore kassierte Wickrath erst in der Schlussphase. „Neuwerk als Meister ist von den individuellen Spielern vielleicht nicht die beste Mannschaft der Liga, dafür aber ein starkes Kollektiv und eine unheimlich fitte Mannschaft. Die marschieren 90 Minuten“, sagt Nurra. Da möchte er mit Wickrath auch hin.