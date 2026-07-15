Ein Saisonende mit Bauchschmerzen und Lehren für die Zukunft

Die Wickrath-Bilanz. – Foto: Michael Zöllner

Die erste Spielzeit für Gianluca Nurra als alleinverantwortlicher Cheftrainer des TuS Wickrath endete mit dem siebten Tabellenplatz. Ein solides Ergebnis, das Nurra aber nicht vollkommen glücklich stimmt. Dafür verlief der Saisonabschluss zu ernüchternd: Aus den letzten neun Spielen holte Wickrath keinen Sieg. In der Tabelle wäre daher deutlich mehr möglich gewesen.

Nurra hebt insbesondere die defensive Leistung hervor. „Am Ende haben wir 61 Gegentore. Das hört sich erst einmal nach viel an. Aber in der Vorsaison waren es 80 Gegentore. In diesem Bereich haben wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt der Trainer.

Der mäßige Saisonabschluss beschäftigt Nurra nach wie vor. „Als klar war, dass es nach ganz oben nicht mehr reicht, hat man es den Jungs auch angemerkt. Dass wir die letzten neun Spiele nicht gewonnen haben, ist für mich ein Stück weit auch eine Charakterfrage, solche Spiele dann trotzdem anzunehmen. Wir haben einige Spiele abgeschenkt“, sagt Nurra. Mit seinem Ehrgeiz als Trainer seien diese Auftritte nicht vereinbar gewesen.

Hinzu kam ein gutes Händchen bei den Transfers: Spieler wie Ruben Bruß, Petar Popovic, Romel Anyomi und Quinton Washington schlugen sofort ein. Washington übernahm von Anfang an sogar das Kapitänsamt. „Sie tun unserer Kabine sehr gut. Wir sind ein eingeschworener Haufen mit vielen jungen Spielern - da haben sie alle gut hineingefunden“, sagt Nurra. Mit 19 Toren und zehn Assists in 28 Spielen war zudem einmal mehr Niek Mäder eine verlässliche Kraft in der Offensive.

„Ich weiß, dass wir in einem Prozess sind. Wir hatten einen Umbruch im Team. Das darf man nicht vergessen. Trotzdem bemängele ich die Auftritte der vergangenen zwei Monate“, so Nurra weiter. 60 Saisontore sind zudem nur ein mittelmäßiger Wert. Zehn Teams der Liga erzielten mehr Treffer. Für Wickrath ist es zudem die schwächste Ausbeute seit dem Aufstieg in die Bezirksliga im Jahr 2022.

Spieler der Saison

Nurra verweist auf Verteidiger Anyomi, der vor der Saison vom TSV Meerbusch kam. „Wenn er auf dem Platz steht, spüren auch die Mitspieler eine gewisse Sicherheit, weil er enorm viel ausstrahlt und Mentalität mitbringt“, sagt der Trainer. Anyomi bestritt in seiner Debütsaison 27 Spiele für Wickrath und verpasste die restlichen Einsätze verletzungsbedingt.

So geht es weiter

Am 5. Juli bat Nurra die Mannschaft zurück auf den Trainingsplatz. In der Vorbereitung will das Trainerteam die Kondition und die Teambildung in den Mittelpunkt stellen. „Das ist mir persönlich wichtig, um als Team noch näher zusammenzurücken“, sagt Nurra. Bei der Fitness sah er zudem ein Defizit in der vergangenen Spielzeit. Denn viele Tore kassierte Wickrath erst in der Schlussphase.

„Neuwerk als Meister ist von den individuellen Spielern vielleicht nicht die beste Mannschaft der Liga, dafür aber ein starkes Kollektiv und eine unheimlich fitte Mannschaft. Die marschieren 90 Minuten“, sagt Nurra. Da möchte er mit Wickrath auch hin.

Bei den Zugängen sticht Mats Schleszies heraus, der als Torschützenkönig der Kreisliga A vom Rheydter SV kommt. Außerdem verstärkt mit Moussa Coulibaly ein erfahrener Landesligaspieler von Victoria Mennrath die Offensive in Wickrath - in der abgelaufenen Saison kam Coulibaly immerhin auf 30 Einsätze in der höheren Spielklasse.

Eine wichtige Personalie für Nurra ist zudem die Verpflichtung von Torhüter Dominik Weigl, der vom 1. FC Viersen kommt. „Er ist zwar schon 38 Jahre alt, hat aber jahrelange Erfahrung aus der Oberliga“, so Nurra. Für ihn können diese drei Spieler direkt zu Schlüsselspielern beim TuS werden.

„Wir haben uns wirklich punktuell gut verstärkt auf Positionen, auf denen wir Nachholbedarf hatten“, sagt Nurra. Ebenfalls neu vom 1. FC Viersen kommen Tiago Simoes Correia als erfahrener Akteur für das Mittelfeld und Yassin Janah für die Verteidigung. Von Türkiyemspor Mönchengladbach stoßen Ilias Kayhani und Abdülhakim Yildirim zum Verein.

Auf der Abgangsseite verlassen unter anderem Jermaine Zerai, der zum SC St. Tönis II wechselt, und Luis Erkelentz, der sich den Sportfreunden Neuwerk II anschließt, den Klub. Nurras Zielsetzung für die kommende Saison: ein Platz unter den ersten fünf der Tabelle.