„Ein sagenhaftes Gefühl“ – Biburg darf nach zweitem Saisonsieg weiter vom Klassenerhalt träumen

Ganz viel Moral hat der ASV Biburg bewiesen. Obwohl das Schlusslicht zweimal eine Führung aus der Hand gab, konnte am Ende gejubelt werden.

Biburg – Dass da mehr als 100 Prozent auf dem Platz gelassen wurden, war in jeder Biburger Aktion zu spüren, vor allem in den letzten zehn Minuten. Mit viel Sehnsucht nach dem zweiten Saisonsieg und Leidenschaft wurde verteidigt, was man sich zuvor erarbeitet hatte. Zweimal hatten die Gastgeber gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Windach eine Führung abgegeben, für die Daniel Käsche zum 1:0 und Marc Nowacki zum 2:1 gesorgt hatten. Erst beim dritten Mal, als Lawan Umar getroffen hatte, konnten die Biburger den Vorsprung halten. Am Ende war der Jubel über das knappe 3:2 (2:1) groß.

„So ein sagenhaftes Gefühl wie wir heute haben, haben die Großen, wenn sie Meister werden“, ließ Spielertrainer Mathias Lampl alle an seinen Emotionen und denen des Teams teilhaben. Dabei hätte sich der ASV Biburg den Erfolg allein schon im ersten Durchgang viel leichter machen können. Nicht nur vier Möglichkeiten aus der Kategorie Hochkaräter hatten sich Lampls Schützlinge erarbeitet. Das bislang angriffsschwächste Team der Liga hatte zudem auch einige spielerisch recht ansehnliche Spielzüge angeboten. Dass dann kurz vor der Halbzeit ein Verlegenheitsschuss aus der Distanz zur erneuten und überfälligen Führung führte, passte in die Geschichte der Partie. „Wir haben bis dahin zu viele Chancen vergeben“, merkte auch Lampl an.

„Zeigt, was für eine Moral in der Mannschaft steckt“

So aber konnte man mit einer gewissen Euphorie in die zweite Halbzeit gehen. Zweimal in einer Partie in Führung gegangen zu sein, dieses Gefühl duften die Biburger bisher nur einmal beim bisher einzigen Erfolg gegen den SV Puch II erleben. Doch gegen Windach gelang dieses Kunststück ein drittes Mal. „Das zeigt, was für eine Moral in der Mannschaft steckt“, sagte Lampl, der selbst im Tor stand.

Ganz in der Rolle des Trainers stellte er schließlich fest, dass man sich nun beim Kampf um den Ligaerhalt gegenüber der Pucher Zweitvertretung in eine gute Position gebracht habe. Die gute Entwicklung in den letzten Partien mit knappen Ergebnissen habe sich jetzt bestätigt. Die soll sogar über die aktuelle Saison hinaus Auftrieb geben. Es sehe danach aus, dass man wohl mit einem vernünftigen Kader in die nächste Spielzeit gehen könne. „Es entwickelt sich wieder etwas in Biburg“, ließ Lampl gut gelaunt verlauten. „Da kann so ein Sieg schon auch viel helfen.“ (Hans Kürzl)