Moritz Ruprecht soll für mehr Durchschlagskraft und Tore im Gesundbrunnenstadion sorgen.

Ein Ruprecht zu Weihnachten Noch vor der Weihnachtspause hat Oberligist 1. SC 1911 Heiligenstadt seinen ersten Winterneuzugang vorgestellt.

Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gab, wechselt der 20-jährige Mittelstürmer Moritz Ruprecht vom TSV 1882 Landsberg an die Leine. Der gebürtige Hermsdorfer lief zuletzt in der Landesliga Bayern Süd auf.

Trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus verschiedenen Stationen mit, unter anderem bei der SpVgg Unterhaching, dem FC Kitzbühel sowie im Nachwuchs des FC Erzgebirge Aue. "Wir sind froh, dass wir diesen Transfer abschließen und Moritz für uns gewinnen konnten. Er hat in der Landesliga Bayern Süd hervorragende Leistungen gezeigt und seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass er daran bei uns auch anknüpfen kann“, erklärt Sportdirektor Marc Werner. SC-Cheftrainer Benedikt Seipel sieht in dem Mittelstürmer ebenfalls eine große Verstärkung: „Wir bekommen mit Moritz einen Spielertypen, der uns mit seiner Körperlichkeit definitiv weiterhelfen wird – ein Strafraumstürmer, eklig für den Gegenspieler, ausgestattet mit einem guten Kopfballspiel und darüber hinaus nach wie vor entwicklungsfähig. Ich bin überzeugt davon, dass er für unsere Mannschaft in der Rückrunde ein ganz wichtiger Faktor werden kann.“

Auch Moritz Ruprecht freut sich auf den Wechsel an die Leine: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, den Wechsel zum SCH zu machen. Ich möchte mit meinen Leistungen dazu beitragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele in der Rückrunde erreichen können. Ich freue mich auf mein neues Team und die Zeit beim SCH.“ Der Oberliga-Zug ist noch nicht abgefahren