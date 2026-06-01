Ein rundum perfekter Tag, für den TSV Stotel

10 jähriges AufstiegsjubiläumT – Foto: Gert Aljets



Als das Orga-Team um L.Knoop und M.Lennartz die Idee hatten ,das gesamte Meisterteam samt Staff noch einmal zusammenzubringen, stieß dieses auf große Begeisterung. So wie der Zufall es will, heißt der heutige Gegner, wieder MTV Bokel. Die“Helden“ von damals, trafen sich bereits um 10:30 zum gemeinsamen Frühstück im Sportpark. Man ließ die „Alten Zeiten“ noch einmal, mit Fotos und Filmen, Revue passieren. Dann schaute man das Derby der „Zwoten“ gegen den TSV Nesse.Es gab einen 3:2 Sieg für den TSV. Alles war bereitet für den Showdown gegen MTV Bokel. Dieses Spiel hatte es in sich. Nach 2:0 Führung durch T.Beckhusen, 13.Min. und J.Schwiers 21.Min. kam der Gast aus Bokel stark zurück. Es folgten die Treffer von B.Bedürftig 23.Min.J.Behling 31.Min. und wiederum B.Bedürftig in der 34.Min.Der MTV hatte das Spiel innerhalb von 11 min. gedreht.In der 52.Min erfolgte der erneute Ausgleich durch C.v.Lien.10 Min. später traf G.Stauß zum 4:3. in der 66.Min.fiel das 4:4 durch F.Dubiel. In der 86.Min. erzielte N.Solle,mit einem tollen Distanzschuss; den Siegtreffer zum 5:4. So endete ein toller Fußball Nachmittag nach der Jubiläumsfeier und dem 3:2 Sieg der Zwooten, einfach perfekt für den TSV.