Ein rundum gelungenes Spielfest im Anpfiff-Jubiläumsjahr Anpfiff ins Leben +++ 25 Jahre +++ Schiedsrichter-Influencer "Qualle" zu Gast von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Bei der offiziellen Begrüßung des Anpfiff ins Leben Spielfests. – Foto: Anpfiff ins Leben

Das Wetter spielte mit und zeigte sich pünktlich zum Spielfest von Anpfiff ins Leben von seiner besten Seite. Auf der Anlage des FC-Astoria Walldorf trafen sich am Samstagvormittag die F-, E- und D-Jugendteams der Anpfiff-Partnervereine zum Spielfest, das im Jahr des 25-jährigen Anpfiff-Bestehens ein abwechslungsreiches Programm zu bieten hatte. Auf zwei Kunstrasen- und einem Rasenplatz gab es mehrere Felder auf denen der Spaß und das reine Spielen über den Vormittag hinweg im Vordergrund standen.

Den Startschuss gab der Anpfiff-Vorsitzende Jörg Albrecht, als er um 9.45 Uhr die offizielle Eröffnung vornahm. Dabei stellte er die Kernbotschaft des Spielfests "Gemeinschaft statt Wettbewerb“ in den Vordergrund. „Fairplay und Freundschaft heißt es heute", sagte Albrecht und verwies weiter auf das besondere Jahr 2026 – Anpfiff ins Leben ist nun nämlich 25 Jahre alt. In diesem Zusammenhang, "möchte ich einen großen Dank an unsere Partner, Unterstützer und Helfer aussprechen." Helfende Hände waren zudem allerhand im Einsatz. Bereits am Freitag, da noch bei Dauerregen, wurde vieles aufgebaut und am frühen Samstagmorgen ging es weiter, sodass kurz nach 10 Uhr die Bälle rollten.

Einen besonderen Dank sprach Albrecht an Dietmar Hopp und in Gedenken an Anton Nagl aus, der vor 25 Jahren die Idee zu Anpfiff ins Leben hatte, die er gemeinsam mit Hopp in die Tat umgesetzt hat. Als Gast schaute mit Dietmar Pfähler auch Albrechts Vorgänger als Anpfiff-Vorsitzender vorbei, was den Nachfolger ebenfalls freute.

Qualle (l.), Walldorfs Bürgermeister Matthias Renschler (m.) sowie Anpfiff-Vorsitzender Jörg Albrecht bei der Begrüßung. – Foto: Anpfiff ins Leben

Im Anschluss begrüßte Matthias Renschler die Gäste. Walldorfs Bürgermeister erwähnte, „dass dieses große soziale Engagement von Anpfiff ins Leben alles andere als selbstverständlich ist“ und lud die Zuschauer dazu ein, "heute Nachmittag noch auf dem Walldorfer Spargelmarkt vorbeizuschauen." Ein weiterer Dank ging an Decathlon, den offiziellen Sponsor des Spielfests. Jedes Kind, das am Turnier teilgenommen hat, erhielt von der Sportfirma einen Gutschein. Pro Tor ein Baum gepflanzt Es wird langsam aber sicher zur schönen Tradition bei den Anpfiff-Spielfesten. Pro erzieltem Turniertor wird im Nachgang an die Veranstaltung ein Baum gepflanzt. Die Aktion Baum „Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen“ unterstützt dabei. Unter dem Motto Bewusstsein für die Bedeutung der Wälder in der Bevölkerung zu schaffen, werden auch dieses Mal wieder Mitarbeiter von Anpfiff mitanpacken und zu den Schaufeln greifen. "Das ist einfach nur eine tolle Sache und ich freue mich schon jetzt darauf wieder dabei zu sein, wenn wir das Projekt vor Ort begleiten", sagte Markus Gaber, Anpfiff-Gesamtkoordination Sport & Kooperationspartner.

Reichlich packende Spiele gab es zu bestaunen. – Foto: Anpfiff ins Leben

Gekommen waren 30 Teams der F-, E- sowie D-Jugenden der Anpfiff ins Leben Partnervereine aus Walldorf, Heidelberg, Ludwigshafen, Speyer und Gimbsheim. „Qualle“ lässt Kinderaugen strahlen Das Rahmenprogramm bot zudem allerhand Spannendes. Allen voran der Auftritt von „Qualle“ begeisterte die jüngeren Gäste. Der Influencer, der gleichzeitig Schiedsrichter ist, erfreut sich extrem großer Beliebtheit bei Kindern und Jugendlichen, die ihren Eltern mit leuchtenden Augen erklärten, wer denn da in Walldorf sein Stelldichein gab. "Qualle", der mit bürgerlichem Namen Pascal Martin heißt und aus Bielefeld kommt, hat auf TikTok über 1,2 Millionen Follower und beinahe 300 000 auf Instagram. Im Walldorfer Sportpark moderierte er unter anderem das Finale der Anpfiff-Challenge und pfiff mehrere Spiele. Während der Begrüßung sprach er ebenfalls ein paar Worte: "Was ich immer wieder auf den Sportplätzen in Deutschland sehe, ist, dass Eltern sich nicht angemessen verhalten, Aggressionen reinbringen, die es nicht geben darf und darauf mache ich immer aufmerksam, wenn ich auf den Fußballplätzen unterwegs bin." Der Schiedsrichter-Influencer nutzt seine Bekanntheit, um dafür zu sensibilisieren und leistet daher einen sehr wertvollen Beitrag. Ben schießt das Jubiläumstor Die Anpfiff-Challenge lief seit einigen Monaten, dabei ermittelte jedes Jugendförderzentrum seinen Sieger für das am Samstag ausgetragene Torwandschießen, Fußballdarts sowie Schussgeschwindigkeit. Zum Shootout durften sich die Teilnehmer vor den Spielfest-Kickern um den jeweiligen Gesamtsieg duellieren. Die glücklichen Sieger waren Berke Yavuz vom FC Speyer 09 an der Torwand, Ali Casur vom Ludwigshafener SC beim Fußballdarts sowie Valentin Bergert vom FC-Astoria Walldorf bei der Schussgeschwindigkeit.

Großer Andrang bei den verschiedenen Challenges. – Foto: Anpfiff ins Leben