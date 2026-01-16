Ein runder Abschied und der Blick nach vorn: Adem Demirs Weg

Adem Demir hat AKV B.G. Ludwigsburg nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Enz/Murr bewusst verlassen. Der Schritt markiert keinen Bruch, sondern einen Abschluss – und den Beginn einer neuen Offenheit für ambitionierte Aufgaben. Ein Porträt über Dankbarkeit, Entwicklung und klare Überzeugungen.

Dankbarkeit statt Wehmut Wenn Adem Demir heute auf seine Zeit beim AKV B.G. Ludwigsburg zurückblickt, dominiert ein Gefühl: Dankbarkeit. „Es war eine intensive, lehrreiche Phase, in der wir gemeinsam etwas aufbauen konnten“, sagt der Trainer. Der sportliche Erfolg, gekrönt durch den Aufstieg in die Bezirksliga, sei zwar das sichtbarste Resultat gewesen, doch für Demir steht fest: „Dahinter steckt viel tägliche Arbeit, Vertrauen und Zusammenhalt.“ Diese Monate hätten ihn geprägt – fachlich wie menschlich. „Diese Zeit wird für mich immer einen besonderen Stellenwert haben.“

Eine Mannschaft als Gemeinschaft

Was den gemeinsamen Weg besonders machte, war für Demir nicht allein das Ergebnis. „Besonders war die Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und menschlicher Nähe“, erklärt er. Die Mannschaft habe Verantwortung übernommen, füreinander eingestanden. „Wir hatten unterschiedliche Charaktere, aber ein gemeinsames Ziel.“ Genau darin sieht Demir den Kern des Mannschaftssports.

Reife statt Zufall

Einen einzelnen Schlüsselmoment, der den Aufstieg vorwegnahm, habe es nicht gegeben. „Es gab nicht den einen magischen Moment“, sagt Demir. Stattdessen sei es eine Phase gewesen, in der sich etwas gefestigt habe. „Man hat gespürt, dass die Gruppe stabil geworden ist.“ Gerade unter Druck habe die Mannschaft Ruhe bewahrt. „Auch in schwierigen Spielen sind wir ruhig geblieben und haben Lösungen gefunden. Da wusste ich: Diese Mannschaft ist reif.“

Der bewusste Schnitt nach dem Erfolg

Der Abschied nach dem Aufstieg kam für Außenstehende überraschend, für Demir selbst war er folgerichtig. „Für mich hat es sich nach einem runden Abschluss angefühlt“, erklärt er. Nicht der Moment der Krise, sondern der des Gelingens sei oft der richtige Zeitpunkt. „Manchmal ist der richtige Zeitpunkt nicht dann, wenn es schwer ist, sondern wenn etwas gut zu Ende gebracht wurde.“ Der Schritt sei ohne Bitterkeit erfolgt. „Der Schritt war bewusst gewählt und ohne negatives Gefühl.“ Hinzu kam ein persönlicher Aspekt: „Es war wirklich ein anstrengendes Jahr. Die kleine Pause hat gutgetan – jetzt kann man wieder mit voller Freude und Energie durchstarten.“

Persönliche und fachliche Entwicklung

Demir sieht die Zeit in Ludwigsburg als wichtigen Entwicklungsschritt. „Ich habe mich sowohl fachlich als auch persönlich weiterentwickelt“, sagt er. Besonders im Umgang mit unterschiedlichen Spielertypen und in der Führung einer Mannschaft unter Druck habe er viel gelernt. Diese Erfahrungen nimmt er mit in die nächste Aufgabe. Adem Demir ist zudem im Besitz der B-Lizenz.

Offen für ein neues Projekt

Für seine nächste Aufgabe hat Demir klare Vorstellungen. „Mich reizt ein Projekt, bei dem Entwicklung im Vordergrund steht“, sagt er. Ein klarer Plan, ehrliche Kommunikation und gemeinsames Wachstum seien entscheidender als die Ligazugehörigkeit. „Die Liga ist zweitrangig, wichtiger sind Struktur, Vertrauen und Ambition.“

Fußball mit Haltung

Seine sportliche Philosophie beschreibt Demir klar. „Ich stehe für intensiven, mutigen Fußball mit klaren Abläufen“, erklärt er. Gleichzeitig gelte es, die Realität im Blick zu behalten. „Eine Idee muss sich immer an den Spielern orientieren, die man zur Verfügung hat.“ Gerade in Ludwigsburg habe er gelernt, flexibler zu denken. „Ohne meine Grundprinzipien zu verlieren.“

Der Mensch im Mittelpunkt

Leistung und Menschlichkeit sind für Demir untrennbar. „Der Faktor Mensch ist für mich zentral“, sagt er. Vertrauen sei kein weicher Faktor, sondern Voraussetzung für Erfolg. „Leistung entsteht nur dort, wo sich Spieler ernst genommen fühlen.“ Offene Kommunikation und klare Rollen seien daher keine Zugabe. „Das sind für mich Grundlagen.“

Arbeit statt Lautstärke

Bewusste Zurückhaltung gehört zu Demirs Selbstverständnis. „Mir geht es nicht darum, mich in den Vordergrund zu stellen, sondern um Inhalte“, betont er. Transparenz sei wichtig, aber immer mit Bodenhaftung. „Ich glaube daran, dass die Arbeit für sich sprechen sollte.“

Ein klares Profil

Was sollten Vereine über Adem Demir wissen? Seine Antwort ist präzise. „Ich bin ein Trainer mit klaren Ideen, hoher Identifikation und dem Anspruch, Spieler und Mannschaften besser zu machen.“ Seine Arbeit sei geprägt von Struktur, Leidenschaft und Offenheit. „Ich arbeite strukturiert, leidenschaftlich und mit einem offenen Ohr – für Spieler, Verantwortliche und das Umfeld.“ Der Blick geht nach vorn, getragen von Erfahrung und der Überzeugung, dass Entwicklung immer möglich ist.