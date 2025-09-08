Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Ex-Emmendinger Luka Mrkonjic, nun im Dress des FC Waldkirch (links), war beim Zusammentreffen gegen die früheren Kollegen – hier Celal Öncue – besonders engagiert. Dennoch war der Feldverweis gegen ihn umstritten. – Foto: Achim Keller
Ein Rückschlag für den FC Waldkirch: Heimpleite gegen Emmendingen
in umstrittener Platzverweis prägt die Diskussion.
In der Fußball-Landesliga unterliegt der FC Waldkirch dem Aufsteiger FC Emmendingen mit 1:3. Ein umstrittener Platzverweis prägt die Diskussion.
Maximilian Scheer, Mittelfeldregisseur des FC Waldkirch, war nach dem Schlusspfiff bedient. Der 31-Jährige vertritt derzeit gemeinsam mit Torwarttrainer Andreas Stengel den urlaubenden Chefcoach Tom Brockhöft und dessen Co Josip Andris. Sein Unmut war verständlich. Die Gastgeber hatten die zweite Halbzeit in Unterzahl bestritten, nachdem Luka Mrkonjic eine diskussionswürdige Rote Karte gesehen hatte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.