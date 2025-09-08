Ein Rückschlag für den FC Waldkirch: Heimpleite gegen Emmendingen

Maximilian Scheer, Mittelfeldregisseur des FC Waldkirch, war nach dem Schlusspfiff bedient. Der 31-Jährige vertritt derzeit gemeinsam mit Torwarttrainer Andreas Stengel den urlaubenden Chefcoach Tom Brockhöft und dessen Co Josip Andris. Sein Unmut war verständlich. Die Gastgeber hatten die zweite Halbzeit in Unterzahl bestritten, nachdem Luka Mrkonjic eine diskussionswürdige Rote Karte gesehen hatte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Radovanovic (38.), 1:1 Koschinsky (45.), 1:2 Radovanovic (82.), 1:3 Bührer (84.). Schiedsrichter: Heinrich (St. Märgen). Zuschauer: 450. Rote Karte: Mrkonjic (43./Waldkirch – grobes Foul).