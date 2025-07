Ein Rückkehrer und ein Offensivtalent

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir begrüßen den nächsten Rückkehrer in unseren Reihen!

Mit Paul Philip Voigt, bei uns besser bekannt als „Häusi“, kommt ein echtes Mentalitätsmonster zurück.

Häusi durchlief etliche Jahre unsere Jugendteams, war in der B-und A-Jugend Kapitän und debütierte frühzeitig mit 18 Jahren in der 1. Männer. In der B-Jugend war unser aktueller sportlicher Leiter Sebastian Wisocki zusammen mit Tino Rindt Trainer von Häusi, weswegen der Kontakt nie komplett abgerissen ist.

Nach 7 Jahren Pause aus privaten Gründen greift er nun wieder an. Dabei wird er behutsam über Spielzeit in beiden Männermannschaften wieder herangeführt werden.

Häusi zeichnet seine Zweikampfstärke und sein unbedingter Siegeswille aus.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

MTV Altlandsberg

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Neuzugang Nr. 9: Tim Baum verstärkt unseren Sturm! Geburtsdatum: 03.11.2006 (18 Jahre) Position: Angriff Mit Tim Baum schließt sich ein junges, hungriges Offensivtalent dem MTV 1860 Altlandsberg an. Tim begann mit 4 Jahren 2010 beim SV Grün Weiß Ahrensfelde mit dem Fußballspielen und durchlief dort sämtliche Jugenmannschaften, von den Bambinis bis zur A-Jugend. In der letzten Saison spielte er mit der A-Jugend in der Brandenburgliga und machte dort auf sich aufmerksam. Tim Baum: „Der MTV hat mir unglaublich viel geboten. Ein super familiäres Team, ein Verein mit dem man in die Zukunft gehen kann und eine echte Herausforderung für mein erstes Männerjahr. Ich freue mich riesig, diesen Schritt zu gehen!“ Sportlicher Leiter Tom Stohf: „Mit Tim Baum bekommen wir einen jungen, talentierten Offensivmann, der seinen Weg gerade erst beginnt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Er bringt Tempo, Spielintelligenz und Ehrgeiz mit. Genau das, was man für den Sprung in den Männerbereich braucht. Wir geben ihm die Zeit, sich zu entwickeln, und ich bin überzeugt, dass er uns in Zukunft noch viel Freude bereiten wird.“

+++

