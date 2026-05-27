Ein Rückkehrer und ein Neuer bei der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal Zurück bei der Spvgg Gundelfingen/Wildtal: Simon Bauer spricht über seine Rückkehr von PM SpVgg. Gundelfingen/Wildtal · Heute, 20:47 Uhr · 0 Leser

Uwe Saier (ganz links) und Dennis Jehle (ganz rechts) von der Sportlichen Leitung der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal heißen Rückkehrer Simon Bauer (Zweiter von links) und Luca Herrmann willkommen. – Foto: Verein

Der Kader der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal für die Saison 2026/2027 nimmt immer konkretere Formen an. Simon Bauer kehrt zur Spielvereinigung zurück, vom Zeller FV stößt Luca Herrmann zum Team.

Nach einer kurzen Fußballpause ist Simon Bauer zurück im Torwarttrikot der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal – und die Freude darüber ist ihm deutlich anzumerken. „Es fühlt sich sehr gut an“, sagt er über seine Rückkehr. Besonders das gemeinsame Training mit der Mannschaft mache ihm aktuell großen Spaß: „Ich habe richtig Lust, Gas zu geben.“ Dass es überhaupt zu seinem Comeback kam, war vor allem einem alten Kontakt zu verdanken. Während seiner Zeit außerhalb des Vereins hätte er die Freude am Fußball etwas verloren. Der Austausch mit Uwe Saier (Sportlicher Leiter) sei jedoch nie abgerissen. „Er hat mich irgendwann wieder ins Training eingeladen“, erzählt Simon Bauer. Schon bei den ersten Einheiten habe er sofort die positive Energie und die Spielfreude innerhalb der Mannschaft gespürt. „Das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt für meine Rückkehr.“

Für die kommende Saison hat sich Bauer klare Ziele gesetzt – sowohl persönlich als auch mit Blick auf das Team. „Mein persönliches Ziel ist es, fit zu bleiben und der Mannschaft mit meinen Leistungen zu helfen, erfolgreich zu sein.“ In Luca Herrmann kommt ein junger, ambitionierter Spieler vom Zeller FV (Bezirksliga Offenburg) zur SpVgg. Gundelfingen/Wildtal. Der Kontakt zum Verein entstand dabei nicht von heute auf morgen: „Ich trainiere bereits seit August einmal pro Woche als Gastspieler mit der Mannschaft mit“, erzählt Luca. Da er aktuell noch für den Zeller FV aktiv ist und mittlerweile in Freiburg wohnt, habe sich der Austausch mit der SpVgg. ganz natürlich ergeben.





Seine bevorzugten Positionen sieht Luca Herrmann in der Innenverteidigung sowie auf der rechten Außenverteidigerposition. Besonders hervorheben würde er seine Zweikampfstärke, hohe Laufbereitschaft und Disziplin auf dem Platz. „Ich möchte der Mannschaft bestmöglich weiterhelfen und gleichzeitig sportlich den nächsten Schritt machen“, beschreibt er seine Ziele beim neuen Verein.



Bereits seit Beginn seiner Männerlaufbahn spielt Herrmann überwiegend in der Innenverteidigung sowie als rechter Außenverteidiger. In seiner Jugendzeit war er dagegen hauptsächlich im Mittelfeld zuhause. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits wichtige Erfahrungen mit: „Letztes Jahr konnte ich mit meinem Verein über die Relegation den Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga feiern.“



Der Verein, Mannschaft sowie Fans, Sponsoren und Gönner heißen Simon Bauer und Luca Herrmann herzlich willkommen und wünschen den beiden viel Erfolg, doch vor allem viel Spaß bei der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal.