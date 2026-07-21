Ein Rückkehrer macht die Viktoria »überglücklich« - & noch ein Neuer Ricardo Döbert ist zurück in Aschaffenburg +++ Ioannis Vassiliou kommt vom Hessenligisten FC Eddersheim von PM/mwi · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Ioannis Vassiliou (großes Bild) ist neu bei Viktoria Aschaffenburg. Ricardo Döbert (kleines Bild) kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. – Foto: Verein/Julien Christ

Der SV Viktoria Aschaffenburg steht nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern vor einen Neuanfang in der Bayernliga Nord. Während Cheftrainer Felix Luz auf dem Platz daran feilt, eine schlagkräftige Truppe zu formen, wird im Hintergrund weiter eifrig am Kader gebastelt. Jetzt kann die Viktoria zwei weitere Neuzugänge präsentieren - einer davon ist ein alter Bekannter!

Denn Ricardo Döbert kehrt an den Schönbusch zurück. Der langjährige Viktoria-Torwart kommt von den Sportfreunden Seligenstadt als Torwarttrainer und dritter Keeper zurück an die alte Wirkungsstätte. Der 35-jährige spielte von 2017 bis 2024 beim SVA. In 122 Oberliga-Spielen und in 49 Regionalliga-Spielen stand der gebürtige Seligenstädter auf dem Platz. Aschaffenburgs Sportlicher Leiter Daniel Soldevilla erklärt zur Rückholaktion: "Richie ist ein Viktoria-Urgestein, der einfach zu uns passt. Er wird uns als Typ und mit seiner Erfahrung enorm weiterhelfen. Ich bin überglücklich, Richie dabei zu haben."

Zudem kommt der 24-jährige Grieche Ioannis Vassiliou von Hessenligist FC Eddersheim mit einer Erfahrung von 56 Oberliga-Partien an den Schönbusch. Der beidfüßige Außenverteidiger spielt auf der rechten Seite, kann aber auch links oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Vassiliou hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Daniel Soldevilla zu dieser Verpflichtung: "Wir freuen uns sehr, dass Ioannis dabei ist. Er hat in der Jugend bei Eintracht Frankfurt eine super Ausbildung genossen. Ioannis hat uns im Training und in Testspielen fußballerisch und vor allem auch menschlich, was mir sehr wichtig ist, überzeugt."



