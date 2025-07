Ein Rückkehrer, kein Unbekannter, Trainerteam vorgestellt

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zwei, denen das Gewinnen wichtig ist!

Genau das strahlen die beiden zusammen, bei den ersten Einheiten, aus. Mit Tristan Röhling steht unserem Coach Jamel Ben Toumia ein Vollblutfußballer zur Seite.

Tristan war schon in vielen Positionen tätig. Vom Torhüter über den Feldspieler bis hin zum Trainer hat er schon alle Positionen bekleidet und das immer mit vollster Überzeugung. " Da ich momentan selber nicht spielen kann, verletzungsbedingt, kam mir die Anfrage von Jamel und unserem Vorstand wie gelegen. Ich merkte schon das mir der Sonntag ohne Fußball schon sehr als Ausgleich zum Alltag fehlte. Jedoch verdanke ich den letzten Schritt zur Zusage meiner Frau, die mir Sonntags den Rücken frei hält in Sachen: Familientag. Aber da wird der Samstag dann ausgenutzt.", so gab uns der sichtlich gut gelaunte Tristan ein paar Einblicke in den Ablauf der Zusage.

Unseren Trainer erfreute diese Nachricht natürlich sehr. " Ich freue mich mit Tristan ein Gesicht dieses Vereins an meiner Seite zu haben. Mir war es wichtig jemanden mit Sachverstand, einer eigenen Meinung und vor allem jemanden zu haben der Respekt ausstrahlt. Das bringt Tristan alles mit und das freut mich. Wir haben viel zu tun um unsere Ziele dieses Jahr zu erreichen und das wäre für mich allein kaum zu schaffen. Tristan wird voll in meine Arbeit integriert und ich erhoffe uns schnellen und nachhaltigen Erfolg zusammen.", so Jamel.