Ein Rückkehrer, erster Zugang und ein Allrounder

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir präsentieren unseren ersten Neuzugang für unsere #FSVErste:

Von Kleinauf war das Kicken die Lieblingsbeschäftigung für unseren Knappen Marlon Kassai - und das in unserem #Knappennachwuchs !!! Schon im Kleinfeldnachwuchs überzeugte Marlon als Abwehrrecke und feierte mit seinen damaligen Teams Staffelsiege und Siege gegen namhafte Fußballgrößen, wie zum Beispiel den FC Energie Cottbus. Da war der Gang auf die Sportschule nur der logische Weg. Dort sammelte er weitere wichtige Erfahrungen, bevor es ihn zur Saison 2023/2024 wieder zu den Knappen zurückzog. Endlich geschafft … endlich Teil unserer #FSVErste!!!

+++

+++

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, unseren ersten Neuzugang für die 1. Männermannschaft vorstellen zu dürfen.

Mit Tom Haber konnten wir einen weiteren jungen Spieler mit viel Potenzial für unsere Farben begeistern.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler schnürte schon in der Jugend die Schuhe für unseren FHV und kommt nun vom SV Blumenthal-Grabow zurück an die Dömnitz, um zusammen mit alten Weggefährten in der Landesklasse anzugreifen.