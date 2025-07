Ein Rückkehrer, einziger Zugang und Torjäger wechselt

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang, der Erste!

Zurück im Wohnzimmer!

Nach einem Jahr beim TSV Wustrau in der Kreisoberliga und mit 22 Toren & 23 Assists im Gepäck, spielt Luca Wegner ab sofort wieder im Alt Ruppiner Waldstadion.

Wir freuen uns auf viele Tore des Linksfußes „The Hammer“ und besonders, dich wieder als Teil der Eintracht Familie begrüßen zu können! ⁣

Luca trägt in der kommenden Saison die Rückennummer 10.

Wir freuen uns, euch unseren einzigen Neuzugang für die kommende Saison vorzustellen. Pepe Drzymalski kommt vom SV Eiche 05 Weisen und wird uns in der Offensive weiter verstärken. Mit seinem Tempo und Torriecher hat er in der vergangenen Saison schon so einige Landesklassemannschaften vor erhebliche Probleme gestellt. Wir hoffen auf mehr davon, zukünftig in unserem Trikot!