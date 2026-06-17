Ein Rückkehrer aus Drittliga-Zeit komplettiert das HFC-Torwartteam

– Foto: Hallescher FC

Pünktlich vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison hat der Hallesche FC sein Torwartteam vervollständigt. Ein alter Bekannter kehrt zurück und übernimmt den letzten freien Kaderplatz unter den Keepern.

Moritz Schulze trägt künftig wieder die Farben des HFC. "Der 25-jährige Schlussmann stammt aus Grimma, misst 1,92 Meter und war bereits vor drei Jahren Teil des Halleschen FC", schreibt der Regionalligist zur Vorstellung des Rückkehrers zwischen den Pfosten. Zum Spielerprofil:

Im Sommer 2023 hatte sich Schulze den Saalestädtern angeschlossen. Sechsmal kam der Hüter für die Hallenser in der 3. Liga zum Einsatz, nach dem Abstieg 2024 verließ er allerdings den Verein. Schulze schloss sich damals der SpVgg Greuther Führt an, für die er sogar dreimal in der 2. Bundesliga ran durfte. Zumeist aber lief der Schlussmann für die U23 in der Regionalliga Bayern auf. In der abgelaufenen Rückrunde stand der Torhüter - der zuvor seit Sommer 2025 vereinslos gewesen war - beim Nord-Regionalligisten Kickers Emden siebenmal zwischen den Pfosten.

Neuer Keeper "erweitert nun die Optionen auf dieser Position"

Nun also ist Moritz Schulze zurück im Süden von Sachsen-Anhalt. "Der Kontakt zwischen dem HFC und Schulze riss in den vergangenen Jahren nie vollständig ab. Bereits im vergangenen Winter hielt sich der Torhüter zeitweise in Halle fit", schreiben die Hallenser. Sportlich sei man von den Qualitäten des 25-Jährigen überzeugt. "Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Ausstrahlung und seinen athletischen Voraussetzungen bringt Schulze wichtige Eigenschaften für die Position zwischen den Pfosten mit. Der Rechtsfuß erweitert nun die Optionen auf dieser Position", heißt es weiter zur Vorstellung des Rückkehrers.