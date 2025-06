Ein Rückkehrer als weiterer Neuzugang für die Borrozzino Elf!

Vom Nachbarn aus Heitersheim kehrt Jonas Rinderle zurück zum SV Ballrechten-Dottingen.

Rinderle spielte 7 Jahre in der Landesliga beim SV B-D, ehe er sich in der vergangenen Saison für einen Wechsel zum FC Heitersheim entschied und dort in einer erfolgreichen Saison sowohl die Meisterschaft in der Kreisliga A, als auch das Pokalfinale erreichte.