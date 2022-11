Ein rot-weißer Moment der Besinnung in weiß-blau

Es grenzt schon manchmal ein bisschen an Wahnsinn, was da oben auf dem Mount Queck so abgeht…! Denn hier, in der kleinen aber feinen Wohlfühloase, ticken die Uhren noch etwas anders als in der großen verrückten, von Kriegen und Krisen geplagten Welt. Während da draußen die Schlagzahl stets noch erhöht wird, hält man hier auch schon mal die Zeit an und inne, lehnt sich zurück und genießt den Moment! Und trotzdem beschleicht einen immer wieder das Gefühl, dass der Stundenzeiger eher hier, auf dem heiligen Tempelberg, im korrekten Tempo das Ziffernblatt umrundet.

Genau so war es am letzten Wochenende geschehen, als es wieder einmal hieß: Welt aus, Mount Queck an! Unter dem Motto „O’ zapft is!“ war es endlich soweit. Mit einem rustikalen, zünftigen und extrem feierbiestwürdigen Oktoberfest wurde endlich das lang angekündigte und immer wieder verschobene Sponsorenfest nachgeholt, mit dem sich der SV Rot-Weiß Queckenberg bedanken wollte bei allen Beteiligten der 2020 ausgerufenen Aktion „Fünfzig für Fünfzig“. Ziel war es damals, 50 Freunde zu motivieren, mit einem Spendenbeitrag von 50 Euro die finanziell extrem aufwendige Dachsanierung des Vereinsheims zu unterstützen. Das Ergebnis konnte sich in zweierlei Hinsicht mehr als nur sehen lassen: zum einen waren 55 Personen, Firmen, Vereine und Organisationen für eine Spendensumme in Höhe von 6.165,00 Euro verantwortlich. Zum anderen wurde durch die Firma Bollig Bedachungen dem Vereinsheim nicht nur ein schnödes Dach sondern regelrecht ein funkelndes Krönchen aufgesetzt. Nun kann man nicht nur drinnen endlich trockenen Hauptes jeglicher Art von Frohsinn und Kurzweil nachgehen. Vielmehr können auch die Fußballwettkämpfe von Schimmel’s Jüngern und den HaWeiBoyz (RWQ I und RWQ II) verfolgt werden, ohne den bangen Blick gen Himmelszelt richten zu müssen.

Pünktlich mit dem Anpfiff des 13. Bundesligaspieltages um 15:30 Uhr wurde das Queckenberger Oktoberfest eröffnet. DJ Gottfried brachte mit seinem kunterbunten Schlager- und Partymix mächtig Stimmung in die altehrwürdige Winand-Pütz-Halle. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich das Vereinsheim in ein stampfendes Partyzelt, welches problemlos einem Stimmungstest mit den Schicki-Micki-Wigwams auf der Münchner Wiesn hätte standhalten können. Dazu waberten gar köstlich-leckere Düfte durch die Lüfte. Hier zauberte frischer, ofengebackener Leberkäse wohlige Aromen unters Hallendach. Da schnupperte man an goldbraunen, knusprigen Hähnchenschenkeln, Brötchen und Brezeln. Diese Köstlichkeiten wurden von Lisa, Clemens und Wolly zubereitet. Bei einem weiß-blauen Festschmaus dürfen aber auch Wurstsalat und Obatzter nicht fehlen. Diese unverzichtbaren Delikatessen wurden tags zuvor von Georg und Bobby angerichtet und ließen, nachdem sie gut durchgezogen waren, nicht wenigen den berühmten Zahn tropfen. Doch die Krönung setzte dem zünftigen Büffet ein Schweinsbraten auf, den der königliche Haus- und Hoflieferant des RWQ mit viel Liebe, Sorgfalt und Handwerkskunst erschaffen hatte; kein geringerer als Torsten „Küggel“ Merzbach war verantwortlich für den kulinarischen Höhepunkt der Festtafel. Aber was wäre eine Feier ohne Beier… ähm… ohne Bier. Auch hier ließen sich die Verantwortlichen nicht lumpen und orderten bei Stefan Küster, dem Meister höchstpersönlich, 240 Liter Hopfenkaltschale, welche auch bis auf wenige Tröpfchen in der heißen Partyluft regelrecht verdunsteten.