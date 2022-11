Ein Rohdiamant aus Tarforst Er ist jung, dynamisch, torgefährlich – und hat zuletzt einige Ausrufe­zeichen gesetzt: Wie sich der erst 18-jährige Nathan Benndorf beim A-Ligisten FSV Trier-Tarforst II in den Vordergrund gespielt hat.

Mit acht Treffern in bislang zehn Einsätzen hat Nathan Benndorf bereits für einige Furore gesorgt. Klar, dass der Youngster von seinem Trainer explizit gelobt wird. „Nathan ist als Stürmer technisch super stark, spielt sehr konstant und bringt für seine erst 18 Jahre eine enorme Körperlichkeit mit. Er holt sich aber auch viele Bälle aus der Tiefe“, ist Steffen Hilmer von den Qualitäten seines Schützlings überzeugt.

Durch seinen ausgeprägten Ehrgeiz durfte der Angreifer schon drei Mal im Team von Holger Lemke in der Rheinlandliga ran. „Nathan hat ambitionierte Ziele und wird in Zukunft auch ein Spieler für die Rheinlandliga sein“, sagt Coach Hilmer. Und wenn er mal nicht in der Zweiten oder Ersten zum Einsatz kommt, trifft er für das A-Jugendteam in der Rheinlandliga: Hier stehen vier Treffer für ihn zu Buche.