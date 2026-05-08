»Ein Riesenerfolg«: Der Meister stellt sich vor! 19. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Im Rahmen des Gastspieles von Stern München stellt sich der Meister seinen Heimfans vor von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Schon in Weinberg machten die Ruderting Fans ordentlich Radau. Was folgt nun beim ersten Heimspiel als Meister? – Foto: Simon Schwaiberger

Der FC Ruderting ist Meister! Am vergangenen Wochenende hat die Spiller-Truppe den Titel vorzeitig eingetütet - und sich somit in die Geschichtsbücher des niederbayerischen Frauenfußballs eingetragen. Am kommenden Wochenende, dem 19. Spieltag in der Frauen-Bayernliga, stellt sich der künftige Titelträger im Rahmen des Gastspieles von Stern München, erstmals seinen Heimfans vor. Zuvor gibt es einige Gratulanten...

Jan Strehlow (Trainer, Forstern): "Wir beglückwünschen natürlich den Meister. Die Liga hätte eigentlich spannender ausfallen sollen. Die Rückserie ist aber geprägt von vielen, vielen Patzern, die wiederum vorprogrammiert sind angesichts der Personalnot in vielen Mannschaften. Wir haben in der Hinserie schon bewiesen, dass man sich als Kandidat des vorderen Drittels manch Punkte mit Rückenwind holt und das hat Ruderting bis in die Rückserie hinein bewiesen. Sie sind einfach das konstanteste Team, auch ohne interne Konflikte. Sie haben eine gut gestaffelte Kaderbreite, die man durchaus als durchschnittlich fitter bezeichnen kann als den Rest der Liga. Die Voraussetzungen für eine Meisterschaft waren also absolut gegeben. Ruderting zeichnet sich stets durch Konstanz, Effizienz und einen Funken Lässigkeit aus, was anderen Teams, die häufiger einfach nur Fußball gearbeitet haben, fehlt." Morgen, 17:00 Uhr FC Ruderting Ruderting FC Stern München FC Stern 17:00 PUSH Nick d'Addona (Trainer, Theuern): "Eine absolut verdiente Meisterschaft nach den Vizetiteln in der Vorjahren! Herzlichen Glückwunsch an Ruderting! Sie haben nicht umsonst die mit Abstand wenigsten Gegentore in dieser Saison kassiert: In der Mannschaft steckt viel Qualität - sowohl offensiv als auch defensiv. Ich wünsche dem FCR das allerbeste für die nächste Saison!"

Alexander Kalteis (Trainer, Regensburg): "Der FC Rudering hat die Bayernliga dominiert und ist verdient Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch an das Team aus Rudering! Nun wartet ein neues Abenteuer auf die Mannschaft."

– Foto: Karl-Heinz Hönl

Mirlinda Lushi (Trainer, Ingolstadt): "Noch einmal herzlichen Glückwunsch aus Ingolstadt – ich hatte Johanna bereits privat gratuliert. Wenn man die Bayernliga die vergangenen Jahre beobachtet hat, weiß man, dass Ruderting zurecht das Maß aller Dinge war im Aufstiegsrennen. Sie hätten es auch in den Vorjahren verdient gehabt – heuer haben sie es sehr souverän und vorzeitig für sich entschieden. Sie haben einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielerinnen und deswegen glaube ich, dass sie auch in Zukunft eine schlagfertige Truppe zusammenstellen werden. Ich wünsche dem sympathischen Verein vor allem eine verletzungsfreie Vorbereitung auf die Regionalliga und hoffe natürlich, dass sie einige Jahre oben bleiben. Die Fahrten nach Ruderting waren jetzt nicht die kürzesten..." Christian Sinzinger (Trainer, Bad Aibling): "Ruderting ist verdient Meister, weil sie die größte Konstanz auf den Platz gebracht haben, auch knappe Spiele für sich entscheiden konnten. Der FCR arbeitet seit Jahren für den Aufstieg, waren oft Zweitplatziert. Jetzt ist die Zeit gekommen und sie wurden endlich für ihr Engagement und Ihre gute Arbeit belohnt. Des Weiteren haben sie sich den stärksten Kader in der Bayerliga geschaffen, wie ich finde. Der TuS Bad Aibling wünscht dem FC Ruderting viel Erfolg für die kommende Saison in der Regionalliga." Felix Afrough (Trainer, Stern München): "Wenn man konstant über die Saison Leistung bringt, dann steht man am Ende auch ganz oben. Ruderting ist deswegen verdient Meister geworden! Glückwunsch zur Meisterschaft und viel Erfolg in der Regionalliga." Ralf Bröcker (Trainer, Hof): "Glückwunsch dem FC Ruderting zur vorzeitigen Meisterschaft. Bereits fünf Spieltag vor Saisonende mit 15 Punkten Vorsprung und nur einer Saisonniederlage die Meisterschaft perfekt zu machen, spricht für eine außergewöhnliche Saison. Wir wünschen dem FC Ruderting viel Erfolg in der Regionalliga und auch dort einen frühzeitigen Klassenerhalt."

Vor zwei Jahren noch musste sich Ruderting dem TSV Schwaben Augsburg im Regionalliga-Rennen geschlagen geben. – Foto: Niklas vom Ende