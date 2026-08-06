"Ein Riesenbrett!" Wagenfeld reist mit Respekt nach Sulingen

Der Trainer betont das gute Verhältnis zwischen beiden Vereinen und insbesondere zu Sulingens Coach Thala. „Es herrscht großer Respekt zwischen beiden Mannschaften und beiden Trainern“, erklärt Hohnstedt. Entsprechend rechnet er erneut mit einer Partie auf hohem Niveau. Die vergangenen direkten Duelle seien allesamt eng gewesen und hätten sich oft erst durch Kleinigkeiten entschieden.

„Erste Runde Pokal haben wir überstanden und jetzt geht die Saison wieder los“, sagt Hohnstedt. „Wir haben natürlich gleich ein schönes Highlight. Das Spiel gegen den FC Sulingen mit der kürzesten Anreise und einer hohen Tradition. Das ist ein Riesenbrett für uns.“

Hohnstedt sieht Sulingen als Geheimfavoriten

Obwohl Wagenfeld in der Vorbereitung bei einem Turnier mit 1:0 gegen Sulingen gewann, misst Hohnstedt diesem Ergebnis keine große Bedeutung bei. „Das kann man nicht vergleichen mit dem, was jetzt am Sonntag passieren wird.“

Vielmehr sieht er den Gastgeber in einer starken Ausgangslage. „Für mich ist der FC Sulingen eine Überraschungsmannschaft beziehungsweise ein Überraschungsfavorit dieser Saison.“ Der Verein habe in den vergangenen Jahren konsequent auf junge Spieler gesetzt und könne nun die Früchte dieser Arbeit ernten.

Besonders hebt Hohnstedt den mannschaftlichen Zusammenhalt hervor. Sulingen verfüge vielleicht nicht über die Spieler, die regelmäßig Schlagzeilen produzierten, „aber das ist eine brutale Truppe, die durch dick und dünn geht.“ Gleichzeitig verfüge das Team über hohe Qualität – von einer stabilen Defensive über technisch starke Mittelfeldspieler bis hin zu einer variablen Offensive mit Akteuren wie Krüger auf der linken Seite und Rico Löhlmann hinter den Spitzen.

Wagenfeld will selbst Akzente setzen

Trotz des großen Respekts fährt Wagenfeld keineswegs nur zum Verteidigen nach Sulingen. Hohnstedt kündigt an, die eigene Spielidee mutig umzusetzen.

„Wir fahren natürlich nach Sulingen, um dort auch etwas mitzunehmen“, sagt der Coach. Seine Mannschaft wolle dem Gegner wehtun, ihn „ins Laufen“ und „ins Denken“ bringen. Voraussetzung dafür seien allerdings die Grundtugenden: „Ohne 100 Prozent Einsatz, 100 Prozent Wille und 100 Prozent Leidenschaft wird es in Sulingen extrem schwer.“

Der Trainer sieht sein Team dafür gut gerüstet. Wagenfeld habe den Kader größtenteils zusammenhalten und gezielt verstärken können. „Wir sind in den letzten zwei Jahren extrem gereift und extrem stabil gewesen“, betont Hohnstedt.

Personell muss der TuS zwar auf einige Urlauber verzichten, zudem laborieren mehrere Spieler an kleineren Erkrankungen. Dennoch zeigt sich der Trainer optimistisch: „Die Mannschaft wird gut genug sein, um Sulingen Paroli zu bieten.“

Zum Saisonstart gibt es für Hohnstedt ohnehin keine Ausreden mehr: „Es geht endlich wieder los. Es geht um Punkte. Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel und werden alles reinhauen, um dem FC Sulingen ein ernsthafter Gegner zu sein.“