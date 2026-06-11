Ein Riese für das Tor des Rahlstedter SC Rahlstedter SC holt Joris Bast Mohr zurück. Der 2,02 Meter große Torwart wurde beim RSC ausgebildet und kommt mit Erfahrung aus Niendorf und Norderstedt. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eintracht Norderstedt

Der Rahlstedter SC hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt - und dieser ist zugleich ein Rückkehrer. Joris Bast Mohr kehrt zum RSC zurück und schließt sich wieder dem Verein an, bei dem seine fußballerische Laufbahn einst begonnen hatte. Der 19 Jahre alte Torwart bringt mit 2,02 Metern eine auffällige körperliche Präsenz mit und soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten beleben.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Mohr durchlief in jungen Jahren die Nachwuchsmannschaften des Rahlstedter SC, ehe sein Weg über den Niendorfer TSV und die U19 von Eintracht Norderstedt führte. Bei Norderstedt sammelte er Spielpraxis auf hohem Jugendniveau, zudem weist sein FuPa-Profil Einsätze in der U19-Regionalliga Nord und der U19-DFB-Nachwuchsliga aus. Auch im Herrenbereich stand er bereits im Umfeld von Norderstedt II in der Landesliga Hammonia auf dem Platz. Rückkehr zu den eigenen Wurzeln Für Rahlstedt ist der Wechsel deshalb mehr als eine normale Torwart-Personalie. Der Verein betont ausdrücklich, dass Mohr seine ersten fußballerischen Schritte beim RSC gemacht hatte. Spieler, die den Klub kennen und bereits über Jahre das blau-weiß-rote Trikot getragen haben, sollen ein wichtiger Bestandteil des Weges sein.

Sportlich bringt Mohr ein klares Profil mit. Durch seine Größe verfügt er über Präsenz im Strafraum, dazu kommen Ausstrahlung und Erfahrungen aus leistungsorientierten Nachwuchsspielklassen. Beim RSC soll er nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen und auf der Torhüterposition zusätzliche Qualität sowie Konkurrenz schaffen. RSC baut weiter am Kader Die Rückkehr von Mohr passt zur bisherigen Kaderplanung des Rahlstedter SC. Der Klub hat in diesem Sommer bereits mehrere Spieler vorgestellt, darunter auch offensive Verstärkungen. Mit Mohr kommt nun ein junger Torwart dazu, der einerseits Entwicklungspotenzial besitzt, andererseits durch seine Stationen in Niendorf und Norderstedt bereits wichtige Erfahrungen gesammelt hat.