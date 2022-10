Ein richtungsweisendes Wochenende steht in der BGL Ligue an! Spitzentrio gegen direktes Verfolgertrio +++ wichtige Spiele in Rosport, Käerjeng und an der „Grenz“

Achtung: aufgrund der kürzlich veröffentlichten Richtlinie der FLF werden Partien der 1.Männer am Sonntag künftig um 15 Uhr anstatt um 16 Uhr angepfiffen. In der BGL Ligue macht die Begegnung Swift - Mondorf an diesem Wochenende eine Ausnahme.

Mit gleich drei Topspielen wartet der 9.Spieltag in der BGL Ligue am Sonntag auf. Diese rein tabellarische Konstellation kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass F91 und Swift mit zehn bzw. acht Punkten Vorsprung der Konkurrenz bereits früh enteilt sind. Dennoch: Leader Düdelingen muss gegen Differdingen auf der Hut sein, will man auch am Montag noch an der Spitze thronen! Hesperingen (2.) hat den Tabellenfünften Mondorf zu Gast. Bei zehn Zählern Unterschied dürfte aber klar sein, dass die Gastgeber die Favoritenrolle für sich beanspruchen dürften und der tolle Tabellenplatz für Mondorf aktuell wohl lediglich eine schöne Bestandsaufnahme darstellt. Und mit Racing – Niederkorn stehen sich zwei weitere Topteams und Tabellennachbarn gegenüber. Man darf also gespannt sein, wie das Klassement sowie die Abstände nach diesem 9.Spieltag an der Tabellenspitze aussehen werden.

Auch im unteren Tabellendrittel kommt es zu wegweisenden Spielen. Rosport ist gegen Etzella fasst schon zum Siegen verdammt, ähnlich sieht es für Fola aus, das in Käerjeng bei einem guten Aufsteiger antritt, der im Falle einer Niederlage die „Doyenne“ aber bereits im Nacken spüren würde. Eine ähnliche Konstellation ergibt sich im Spiel Jeunesse – Strassen, wobei man schauen muss, wie die außersportlichen Querelen beim FC Una sich auf die Mannschaft auswirken werden. Anfang der Woche wurde dort nämlich Medienangaben zufolge Spieler Mike Andreas entlassen. Im eng gestaffelten Tabellenmittelfeld messen sich am Sonntag auch Wiltz und Petingen, Hostert könnte im Erfolgsfall gegen Monnerich die Liga im unteren Bereich ebenfalls aufmischen. Der Druck steigt für manche Teams bereits merklich an, denn Verlierer könnten je nach Ergebnislage für Wochen auf ungeliebten Positionen festhängen.

Am Sonntag