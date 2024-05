Ein richtig wertvoller Dreier

Zu Beginn der Partie präsentierte sich keines der beiden Teams wirklich zwingend. Hüben wie drüben bedeuteten die selten abgegebenen Schüsse für die Torhüter leichte Beute. Mit fortschreitender Zeit erarbeitete sich die SVS-Elf etwas mehr Vorteile, konnte sich jedoch erst in der 19. Minute sehenswert durchsetzen. Hierzu gab Leo Cimino in zentraler Position vor dem Sechzehner das Spielgerät kurz angetippt an den kreuzenden Jerry Nkamanyi weiter, der den Rohrer Schlussmann für die 1:0-Führung austänzelte. Daraufhin schaltete Rohr einen Gang höher, kam aber am stark reagierenden SVS-Keeper Vale Schulik vorerst nicht vorbei. Genauso scheiterten sowohl Leo Cimino als auch Jannik Hintermaier auf der anderen Seite. In der 32. Minute wurde ein Foul an Mehmet Özdas nicht gepfiffen, stattdessen erhielt Rohr drei Schritte später den Freistoß, der letztendlich aus dem Gewirr im Torraum unglücklich zum 1:1 ins Netz gelangte. Hatte Hintermaier soeben den von Nkamanyi fantastisch Zurückgelegten knapp neben die Box gezimmert, erhöhte Rohr in Minute 36 auf das ärgerliche 1:2. Immerhin ließ die Antwort nicht allzu lange auf sich warten. Nachdem der heute allseits präsente Leo Cimino im Rohrer Reich erheblichen Wirbel verursachte, den Keeper zunächst in die Knie zwang und das Ding schließlich an den Pfosten knallte, drosch der ebenfalls sehr quirlig agierende Jerry Nkamanyi die Zweitverwertung zum 2:2-Ausgleich (41.) unhaltbar erneut in die Maschen. Um ein Haar hätte das Duo vor dem Seitenwechsel den Spielstand weiter ausgebaut, hätte dies der gegnerische Torwart nicht mit weit ausgestreckten Fingerspitzen verhindert.