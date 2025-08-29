Ein richtig interessanter Last-Minute-Neuzugang

Für Nkansah hatte in der Jugend alles beim FC Bavaria Wörth angefangen. Dann wurden die Scouts der TSG Hoffenheim auf ihn aufmerksam. Der Abwehrspieler gehörte bei der TSG in der U17 und in der U19 zur Bundesliga-Truppe. Ein richtig tolles Erlebnis gab es dann in der Saison 2013714 mit dem Gewinn der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft. Anschließend suchte der Neu-Homburger in der A-Jugend von Borussia Mönchengladbach eine neue Herausforderung und beendete dort in der U19-Bundesliga seine Jugendzeit. Es folgten für Gladbachs zweite Mannschaft 51 Einsätze in der Regionalliga West. Im Sommer 2017 verpflichteten ihn die Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig für die 2. Bundesliga. Auch nach dem Abstieg der Löwen in die 3. Liga blieb er zunächst für die Braunschweiger am Ball. 2019 zog es schließlich den 19-maligen deutschen U-Nationalspieler zum FSV Zwickau. Dort war er in der 3. Liga absoluter Stammspieler. Im Sommer 2022 ging es schließlich innerhalb der 3. Bundesliga zum Klassenrivalen FC Erzgebirge Aue weiter. Dort brachte es Nkansah auf 53 Einsätze. Nun soll er dabei mithelfen, die Homburger Defensive zu stabilisieren. Und so ganz neu ist der Innenverteidiger dann noch nicht beim FC Homburg - schließlich absolvierte er im Verlauf der Sommervorbereitung bereits ein Testspiel für die Grün-Weißen. Nun haben beide Seiten endgültig zusammengefunden. Die Angreifer der Regionalliga Südwest werden künftig auf einen extrem erfahrenen Innenverteidiger treffen, der ihnen mit Sicherheit das Leben sehr schwer machen wird.