Ein Remis wie eine Niederlage

TSV Grünwald kommt gegen Dornach über 1:1 nicht hnaus

Vor der Saison hatten sich die Vereine der Landesliga Südost festgelegt, dass neben dem TSV Wasserburg der TSV Grünwald weiterer Meisterfavorit ist. Die Kicker aus dem Münchner Süden könnten schon locker die Tabelle anführen, wenn man nur seine Torchancen einigermaßen normal verwertet. Es ist aberwitzig, dass man aus dem Spiel gegen den Aufsteiger SV Dornach nur mit einem 1:1 (0:0) herausgeht.

Bis Mitte der ersten Halbzeit hatten die Dornacher zwar auch gute Chancen und einen Foulelfmeter, den Fabian Aicher am Tor vorbei geschossen hat. Auf der anderen Seite hatten die Grünwalder Kicker aber auch Chancen für zwei bis drei Spiele. „Das war nicht Grünwald gegen Dornach“, sagte später Co-Trainer Florian de Prato, „sondern Grünwald gegen Cuni.“ Dieser Leon Cuni war bislang Nummer zwei beim Bayernligisten Ismaning (zwei Einsätze) und hatte jetzt als Ersatzkeeper des Aufsteigers seinen ersten Einsatz. Er machte ein Riesenspiel, wobei die vergeigten Chancen in dieser Summe nicht durch einen Torwart zu begründen sind. Florian de Prato war fassungslos, was das Team da so alles liegen gelassen hat.

Speziell in der zweiten Halbzeit bestimmte Grünwald undd kam immer wieder gefährlich vor den Kasten des Aufsteigers. Die Gastgeber hatten aber auch bei der Chancenverwertung weiterhin dramatische Probleme. Eigentlich war die Führung nur noch eine Frage der Zeit. Das Heimteam hätte drei bis vier Treffer machen müssen und machte dann doch noch das 1:0, als eigentlich schon fast alles durch war. Laris Stejapanovic gelang in der 89. Minute das schön herausgespielte Tor. Da sah alles nach einem total verdienten Sieg aus, bei dem man sich das Leben nur irrsinnig schwer gemacht hat.

Aber Fußball in der Spielzeit 2025/26 bringt von der Bundesliga bis zur Landesliga viel Nachspielzeit mit sich. Dornachs Antwort in der Extra-Time war noch eine Standard, bei der man inklusive Torwart alles in den Strafraum brachte. Und genau diese Unordnung reichte, um den Ball irgendwie über die die Linie zu würgen. „Für uns ist das Unentschieden eine Niederlage“, sagt Florian de Prato.

TSV Grünwald – SV Dornach 1:1 (0:0) TSV Grünwald: Brandl, Bornhauser, Starke, Stejapanovic (90+1 Ahammer), Hutterer, Keller, Leugner, Triftshäuser, Halbich, Kern (74. Wanzeck), Kosuch Tore: 1:0 Stejapanovic (88.), 1:1 Diarra (90.+3) Bes. Vorkommnis: Aicher schießt Foulelfmeter neben das Tor (24.) Schiedsrichterin: Paulina Koch (Kottern) Zuschauer: 120