Ein Remis der traurigen Art für den FC Neustadt

Natürlich haben sie sich gefreut, als Steffen Rohrer in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang. Sicher verwandelte er den Strafstoß, den er nach einem Foul an ihm selbst herausgeholt hatte. Immerhin ein Punkt und den Gegner auf minimalem Abstand gehalten. Aber da hörten die positiven Aspekte nach dieser Partie auch schon auf. Für beide Mannschaften, wohlgemerkt. Überlingen bleibt mit nun fünf Zählern Letzter, direkt darüber und mit einem Punkt mehr steht der FCN da. "Dieses Unentschieden bringt keinen von uns weiter", resümierte denn auch Tobias Gutscher ebenso richtig wie desillusioniert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Neustadt: Werner, Tritschler, Rommler, Kiefer, Riesterer (66. da Silva Marques), Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj, Gutmann (74. Bußhardt), M. Waldvogel. Tore: 1:0 Kuczkowski (EF/21.), 1:1 Sokolovic (ET/48.), 1:1 Kuczkowski (57.), 2:2 Rohrer (EF/90+3). SR: Ralf Kaiser. ZS: 190.