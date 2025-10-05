Ein Remis, das keinen so richtig zufriedenstellt Spielbericht

Fußball-Landesliga: Die Tabellennachbarn Eintracht Verlautenheide und Union Schafhausen trennen sich 1:1.

So richtig zufrieden war keiner der beiden Trainer nach diesem 1:1 (1:1). „Mit dem Punkt können wir leben. Aber wir wollten drei Punkte haben“, sagte Union Schafhausens Coach Jörg Halfenberg. Sein Gegenüber von Eintracht Verlautenheide, Dennis Buchholz, formulierte es so: „In Summe sind es zwei verschenkte Punkte. Wir müssen mit dem Zähler leben, weil wir uns über 90 Minuten den Sieg auch nicht verdient hatten.“ Die beiden Fußball-Landesligisten bleiben damit Tabellennachbarn mit jeweils zehn Punkten.

Bereits in der vierten Minute zog Leandro Stollenwerk flach ab; Gästetorwart Niklas Giesen war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. „Da wurden wir überfallen und haben gepennt. Verlautenheide war 20 Minuten lang am Drücker“, musste Halfenberg eingestehen. „Wir haben gut ins Spiel gefunden und dann komplett den Faden verloren“, meinte Buchholz.

Wahrscheinlich selten klang ein Trainer trotz eines akzeptablen Zwischenstands unzufriedener als der Eintracht-Coach in Durchgang eins: „Wir schlafen ein beim Passen“, brüllte Verlautenheides Trainer über den Platz – und da führte sein Team noch. Die Stimmung blieb bei ihm danach wie das Wetter – schlecht. „Das war wahrscheinlich unsere schlechteste erste Halbzeit der Saison. Und ich weiß nicht warum“, meinte der Eintracht-Coach.

Viel hatten beide Torhüter nach dem ersten Treffer nicht zu tun. Klare Chancen blieben aufgrund zu vieler Fehler Mangelware. Dann wurde Verlautenheide ein Foul an der Strafraumgrenze zum Verhängnis: Den anschließenden Flachschuss blockte Torwart Maximilian Kirch noch ab, aber Schafhausens Michael Peschel stand richtig und staubte zum Halbzeitergebnis ab (37.). „Wir haben verdient ausgeglichen, hätten vielleicht auch nachlegen können“, sagte Halfenberg.

Beim 1:1 blieb es auch, weil ein auch 30 Meter entfernt auf der Tribüne zu hörender Zusammenprall im Schafhausener Strafraum vom Unparteiischen nicht als strafstoßwürdig betrachtet wurde. „Für mich ist das ein glasklarer Elfmeter, und nicht nur für mich. Entweder es ist Abstoß oder Elfmeter. Es gab am Ende Ecke für uns. Mit einem möglichen 2:1 wäre so ein Spiel natürlich anders verlaufen“, monierte Buchholz, gab aber auch zu: „Nach dieser ersten Halbzeit hatten wir Glück, nicht hinten zu liegen.“

Der Eintracht-Coach wurde in der Kabine etwas lauter, wie er nach dem Spiel verriet. Die Ansprache half offenbar, sein Team kam wach rein in den zweiten Durchgang: Stollenwerks Kopfball nach einer Ecke flog knapp drüber (53.). Onur Baslantis Schuss wurde so gerade noch abgeblockt; der Kopfball des Mittelstürmers bei der anschließenden Ecke ging ebenfalls knapp vorbei (55.).

Joker Andre Hemforth kopierte beinahe den Freistoß, der zum Ausgleich der Schafhausener geführt hatte. Doch der Abpraller landete nicht bei einem Eintracht-Spieler und konnte geklärt werden (66.). „Aufgrund dieser Chancen hatten wir uns mindestens den Punkt verdient“, sagte Buchholz.

Und dann jubelten die Heimfans doch noch – aber nur kurz. Nach einem Freistoß knallte Lucas Marso den Ball volley rein, wurde aber wegen Abseitsposition zurückgepfiffen (82.). Schafhausen war in der Schlussphase zwar wieder aktiver, nachdem mögliche Konter zuvor spätestens am finalen Pass gescheitert waren. Klare Chancen erspielte sich Union nicht mehr; der Versuch von Florent Sylaj flog kurz vor Schluss knapp am Tor vorbei (87.). „Für dieses ‚grandiose‘ Wetter war es ein tolles Spiel“, bilanzierte Halfenberg mit einem Schmunzeln.

