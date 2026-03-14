Ein Remis, das keinem so richtig hilft

Mit dem 2:2 (1:1)-Remis haben weder Gastgeber SV Bliesmengen-Bolchen noch die DJK Ballweiler-Wecklingen ihre Lage im Abstiegskampf der Schröder-Saarlandliga verbessern können. Die restlichen Wochenendergebnisse werden zeigen, ob beide ihre Plätze halten können, denn sowohl die SG Marpingen-Urexweiler (empfängt am heutigen Samstag den FV 09 Schwalbach) als auch Schlusslicht SV Saar 05 Saarbrücken (spielt am Sonntagabend beim 1. FC Saarbrücken II) könnten vorbeiziehen - und dann würden die beiden Freitag-Gegner punktgleich auf die letzten beiden Plätze abrutschen. Den ersten Jubel vor 350 Zuschauern verbuchten die Gäste aus Blieskastel, Gianluca Ruoff traf nach 26 Minuten per Abstauber zur DJK-Führung. Doch die hielt nicht lange, vom Anstoß weg konnte Jannik Bergmann ausgleichen. Im zweiten Durchgang war es genau umgekehrt, Paolo Valentiti brachte seinen SVB in der 64. Minute nach vorne, diesmal dauerte es acht Minuten bis zum Ausgleich durch Mirco Schwalbach, der einen Freistoß verwandelte. So stand es auch am Ende, so dass es doch einen Sieger gab. Bliesmengen-Bolchen hat nämlich das Hinspiel gewonnen und würde bei Punktgleichheit am Saisonende vor den Gästen ins Ziel kommen, was die Abstiegsfrage mitentscheiden könnte.

Gäste-Spielertrainer Florian Bohr meinte nach der Begegnung auf dem Kunstrasenplatz am Burgweg: "Schade, dass wir im direkten Vergleich hinten liegen. Wir haben noch einige Spiele, z. B. gegen Borussia Neunkirchen, von daher hat sich die Lage nicht verschlimmert. Aber verbessert hat sie sich eben auch nicht. Wir haben hier seit neun Jahren nicht gewonnen, da muss man dann vielleicht mit einem Punkt leben. Außer mir selbst waren heute alle dabei und verletzt hat sich auch keiner, deshalb dürften wir im nächsten Spiel wieder komplett sein".