„Ein reiner Teamerfolg“ – Val-Leander Wettklo erneut Top-Torjäger

Was für ein spektakulärer Schlusspunkt unter eine bemerkenswerte Spielzeit: Zum Saisonfinale in der Landesliga Westfalen Staffel 3 brannte der Königsborner SV ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Beim 12:1-Kantersieg gegen den BV Herne-Süd erwischte Val-Leander Wettklo einen überragenden Tag. Der 28-Jährige erzielte sage und schreibe acht Treffer in einer einzigen Partie und sicherte sich damit eindrucksvoll erneut die Torjägerkrone der Liga. Trotz des persönlichen Erfolgs stellt der Königsborner Kapitän das Kollektiv in den Vordergrund.

Acht Tore in einem einzigen Seniorenspiel – eine Marke, die im höherklassigen Amateurfußball Seltenheitswert besitzt. Für Wettklo war es eine absolute Premiere. „Acht Tore in einem Spiel sind mir noch nie gelungen“, blickt der Torjäger ungläubig zurück. „Das Einzige, was mir mal gelungen ist, waren sieben Tore in einem Bezirksliga-Spiel. Sowas kommt nicht oft vor und wahrscheinlich auch nie wieder.“ Es war eine Partie in der alles klappte, inklusive eines lupenreinen Viererpacks. „Das war wirklich ganz wild. Jeder Ball ist einfach reingegangen. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, aber an dem Tag hat schon sehr viel geklappt.“ Trotz der starken Einzelleistung bleibt der Knipser bescheiden und reicht das Lob umgehend weiter: „Ich hatte das Glück, dass mich meine Mitspieler fast immer gesucht haben. Ohne die Mannschaft geht sowas nicht.“

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Wieder über 20 Tore in einer Saison

Die persönliche Ausbeute ist das Resultat einer bemerkenswerten Konstanz. Mit nunmehr 28 Saisontreffern hat Wettklo das dritte Mal in Folge die magische 20-Tore-Marke geknackt. Die Gründe für diesen anhaltenden Lauf sieht er primär in der taktischen Ausrichtung des Vereins: „Wir spielen bei Königsborn einen sehr offensiven Fußball, das kommt mir natürlich gelegen. Ich bin zum Glück auch nie verletzt und spiele viel.“ Dass er seinen Titel als Top-Torjäger der Liga erfolgreich verteidigen konnte, erfüllt den Angreifer mit Stolz, bleibt für ihn aber ein Verdienst des gesamten Gefüges. „Dieser Titel sagt eher aus, wie gut man als Mannschaft ist. Deshalb ist es für mich ein Teamerfolg. Es ist eine coole Nummer, erneut den Titel geholt zu haben.“

Starkes Rückrunden-Fazit als Sechster

Die Spielzeit beendet der Königsborner SV nach einer starken Rückrunde auf dem sechsten Tabellenplatz. Ein Abschneiden, das Wettklo positiv, aber auch mit einer Prise sportlichem Ehrgeiz bewertet. „Es ist ein gutes Zwischenfazit. Es war aber noch etwas mehr drin. Die Rückrunde war überragend und wir sind als Team zusammengewachsen. In der Hinrunde war es noch eine Achterbahnfahrt und wir mussten uns erst gegenseitig finden. Da hat uns noch die Konstanz gefehlt.“ Ein wichtiger Baustein für die positive Entwicklung ist das enge Verhältnis zu Trainer Arndt Kempel, mit dem Wettklo nun die zweite gemeinsame Saison absolvierte. „Grundsätzlich haben wir ein sehr enges Verhältnis. Wir können über alles reden und uns auch mal offen kritisieren. Es gibt auch Momente, wo wir einfach objektiv über alles sprechen.“

Tiefe Bindung und Vorbildfunktion zum Verein

Seit 2019 schnürt Wettklo seine Fußballschuhe für Königsborn. In einer Zeit, in der Vereinswechsel im Amateurfußball immer häufiger werden, setzt der 28-Jährige bewusst auf Kontinuität. „Ich habe eine sehr enge Bindung zum Verein. Ich bin kein Spieler, der jedes Jahr wechseln möchte. Ich liebe es, sich wohlzufühlen, und das ist hier der Fall.“ Ein besonderes Anliegen ist dem Kapitän dabei das Lob für das Umfeld: „Hier gibt es so viele Ehrenamtliche, die einen ganz tollen Job machen. Das muss man viel mehr anerkennen.“ Sein Amt als Spielführer erfüllt ihn mit großem Stolz und einer klaren Definition von Verantwortung. „Mir bedeutet das sehr viel, da ich hier eine Vorbildfunktion habe. Gerade in engen Spielen muss ich voranschreiten und kann den jungen Spielern helfen.“ Für die kommende Spielzeit visiert der Anführer bereits den nächsten Entwicklungsschritt an. Auch wenn die finale Kader- und Ligakonstellation noch schwer abzuschätzen ist, lautet seine persönliche Marschroute: „Ich bin ein Freund davon, besser zu sein als die letzte Saison. Dementsprechend wäre eine Top-5-Platzierung natürlich cool.“