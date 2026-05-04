„Ein reiner Arbeitssieg“: Fallersleben mit Big-Points im Abstiegskampf

Der VfB Fallersleben II begann kontrolliert und setzte die ersten Akzente. „Wir sind gut in die Partie reingekommen, hatten viel Spielkontrolle“, sagte Cedric Wienhold. Die Führung fiel in der 15. Minute durch Malik Ibrahim, der nach einem Ballgewinn gegen den gegnerischen Torwart ins leere Tor traf. „Der Torwart hat den Ball vertändelt. Malik ist angelaufen, hat den Ball erobert und dann ins leere Tor geschossen“, beschrieb Cedric Wienhold die Szene. Es war das erste Tor von Malik Ibrahim für die Gäste.

In der Folge blieb Fallersleben II spielbestimmend, ließ jedoch mehrere Möglichkeiten ungenutzt. „Wir haben etliche Chancen, das Ergebnis höher zu gestalten. Mal hält der Torwart wirklich gut, mal vergeben wir es schluderig“, so Cedric Wienhold. Das versäumte 2:0 wirkte sich aus. Brome blieb mit seiner defensiven Ausrichtung im Spiel, kam über Standards zurück und glich in der 37. Minute aus. Marvin Keller traf nach einem Freistoß zum 1:1. „Wir nehmen die Situation nicht so ernst. Verdient in der 37. Minute das 1:1“, ordnete Wienhold ein.

Die Partie kippte kurzzeitig. Brome kam besser ins Spiel und hatte vor der Pause weitere Möglichkeiten. „Da haben wir vor der Halbzeit noch mal Glück, dass die zwei, drei Chancen liegen lassen. Mit ganz viel Pech liegst du dann sogar noch vor der Halbzeit mit 2:1 zurück“, sagte der Gästetrainer. Aus Sicht seiner Mannschaft stand dennoch fest: „Von den Chancen her müssen wir hier 4:1 führen zur Halbzeit. Und wir machen uns das Leben wieder selber schwer.“

Auch in Durchgang zwei zeichnet sich ein ähnlich fahrlässiges Bild ab. „Nach der Halbzeit waren wir wieder besser in der Partie, hatten mehr Selbstvertrauen. Wir hatten dauerhaft den Ball, nutzen dann aber unsere Chancen wieder nicht“, erklärte der Fallersleben-Coach. Brome blieb tief gestaffelt und setzte weiterhin auf lange Bälle, kam aber in der zweiten Halbzeit zu weniger gefährlichen Abschlüssen.

Die Entscheidung fiel nach einem Wechsel. In der 74. Minute kam Dennis Knaus ins Spiel, zwei Minuten später traf er zum 2:1 (76.). „Das war irgendwo ein Glücksgriff“, merkte Cedric Wienhold an. Der Treffer entstand aus einem Ballgewinn und schnellem Umschaltspiel. „Wir haben sofort den Ball gewonnen, sind gut ins Umschaltspiel gekommen, haben die Seite verlagert, wo Dennis dann blank stand. Und der schiebt das Ding ins lange Eck.“

In der Schlussphase verpasste es Fallersleben II, die Partie vorzeitig zu entscheiden. „Wir haben noch mal zwei Chancen, um das Ergebnis auf 3:1 zu stellen. Die nutzen wir leider auch wieder nicht“, so Cedric Wienhold. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Mit dem Sieg verbessert sich der VfB Fallersleben II auf 31 Punkte und setzt sich im Abstiegskampf ab. „Wir haben einen ganz großen Schritt in die Tür gesetzt Richtung Klassenerhalt“, sagte Wienhold. Gleichzeitig bleibt die Einordnung nüchtern: „Es war ein Arbeitssieg. Es war nicht unser bestes Spiel, es war kein gutes Spiel. Aber am Ende zählt nur das, was du mitnimmst. Und das sind drei Punkte.“

Für den FC Brome ist es das achte Spiel ohne Sieg, die Lage im Tabellenkeller bleibt angespannt, bei fünf verbleibenden Spielen steht das Team auf dem vorletzten Platz und neun Punkte hinter dem rettenden Ufer. Am Mittwoch wartet mit dem Tabellenführer TSV Hillerse die nächste schwierige Aufgabe. Der VfB Fallersleben II empfängt am Sonntag TV Jahn Wolfsburg und kann den Klassenerhalt rechnerisch perfekt machen.