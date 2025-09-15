"Ein rahmenschwarzer Tag" – MTV geht in Verden mit 0:6 unter

Mit einer deftigen 0:6-Niederlage beim FC Verden 04 hat der MTV Wolfenbüttel am Sonntag den bisher schwärzesten Tag seiner Oberliga-Saison erlebt. Gegen eine Mannschaft, die zuvor erst drei Punkte auf dem Konto hatte, fehlte es an allem: Körpersprache, Zweikampfhärte, Ordnung – und vor allem an einer Reaktion auf den Rückstand.

Trainer Deniz Dogan rang nach der Partie um Worte. „Es ist sehr schwierig, über das Spiel in Verden zu sprechen. Die ersten 15, 20 Minuten waren eigentlich ganz ordentlich – wir hatten sogar mehr Torchancen. Aber mit dem ersten Gegentor ist meine Mannschaft eingebrochen.“

„Es ist für mich unerklärlich, wie wir diesen Schockmoment nicht verkraftet haben“, so Dogan. „Verden hat danach richtig Aufwind bekommen, war leidenschaftlich, willensstark – und wir hatten nichts entgegenzusetzen.“

Und wie. In der 23. Minute eröffnete Lukas Muszong den Torreigen, Philipp Johan Eggert erhöhte nur zwölf Minuten später auf 2:0, ehe Piet Freiberg in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem 3:0 bereits für eine Vorentscheidung sorgte.

In der zweiten Hälfte setzte sich das Debakel fort. Bastian Reiners (54., 78.), Jonas Austermann (66.) und erneut katastrophales Defensivverhalten sorgten für das Endergebnis. Verden brauchte meist nur ein, zwei Kontakte, um durchzukommen. „Sie haben uns ausgekontert. Im Spielaufbau haben wir Fehler gemacht, Zweikämpfe zu lapidar geführt“, ärgerte sich Dogan. „Dann hat jeder Schuss gesessen – das war ein rahmenschwarzer Tag.“

Gerade im zweiten Durchgang präsentierte sich der MTV völlig von der Rolle. Trotz personeller Wechsel zur Pause – unter anderem kamen Marvin Oktay, Phil Brand und Hadi Abou-Raya – änderte sich kaum etwas. „Uns fehlte die Gegenreaktion – sie war schlicht nicht da“, so Dogan. „So geht das Ergebnis in der Höhe leider auch in Ordnung.“

Nach dem bisher stabilen Saisonstart mit acht Punkten aus fünf Spielen ist der MTV unsanft auf dem Boden der Realität gelandet. Der Auftritt in Verden war ein kollektives Versagen – das weiß auch Dogan: „Wir müssen uns stabilisieren und das Spiel nicht überbewerten. Aber in der Art und Weise darf das nicht wieder passieren.“

FC Verden 04 – MTV Wolfenbüttel 6:0

FC Verden 04: Tim-Liam Freund, Jannis Niestädt, Phil Sarrasch, Philipp Johan Eggert (81. Luis Saul), Jerrit Lindhorst, Piet Freiberg, Thomas Celik, Lukas Muszong (86. Marcel Hilßner), Fatih Sakinc (76. Jalte Finnjan Röpe), Jonas Austermann (69. Mamadou Ibrahima Diop), Bastian Reiners (81. Hauke Wortmann) - Trainer: Tim Ebersbach

MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Johannes Patz, Steffen Suckel (11. Yannick Könnecker) (46. Phil Brand), Blerian Halimi, Fabian Henke, Felix Lange, Andre Linek, Nils Göwecke, Lasse Homann (46. Hadi Abou-Raya) (49. Jonas Klöppelt), Maximilian Moslener (46. Marvin Oktay), Ben Böder - Trainer: Deniz Dogan

Schiedsrichter: Alexander Roj (Hannover)

Tore: 1:0 Lukas Muszong (23.), 2:0 Philipp Johan Eggert (35.), 3:0 Piet Freiberg (45.+3), 4:0 Bastian Reiners (54.), 5:0 Jonas Austermann (66.), 6:0 Bastian Reiners (78.)